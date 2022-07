Rechte Chatgruppen : Wohnungen von Frankfurter Polizisten durchsucht

Abermals stehen Beamte der Frankfurter Polizei unter Verdacht, strafrechtlich relevante Inhalte in Chatgruppen geteilt zu haben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft und das hessische Landeskriminalamt am Freitagabend mitteilten, wurden Wohnungen von vier Polizisten durchsucht. Zu den Hintergründen machten die Behörden zunächst keine Angaben. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Beamte des Fahndungskommissariats. Es soll sich um rechtsextreme Inhalte gehandelt haben.

Gegen einen der vier Polizeibeamten wird aufgrund des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen bis 2018 ermittelt. Den drei weiteren Beamten, bei denen es sich um Führungskräfte handeln soll, wird in diesem Zusammenhang Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Sie hatten von der Verbreitung der Inhalte gewusst, aber nichts dagegen unternommen. Einem dieser Beamten wird zusätzlich die Verletzung des Dienstgeheimnisses, vorgeworfen. Die Durchsuchungsbeschlüsse stützen sich laut Generalstaatsanwaltschaft und LKA auf die Ergebnisse von Ermittlungen in Chatgruppen eines Messengerdienstes. Mehrere Mobiltelefone wurden sichergestellt.

Die Polizeibeamten wurden vorübergehend außer Dienst gesetzt. Weitergehende beamten- und disziplinarrechtliche Maßnahmen werden laut LKA derzeit durch das Polizeipräsidium Frankfurt geprüft.

Der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller gab noch am Freitagabend eine Stellungnahme zu den jüngsten Vorwürfen ab. Er sagte, die Vorwürfe beziehungsweise eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen machen ihn „sehr betroffen“. Besonders schwer wiege, „dass nach der derzeitigen Erkenntnislage Vorgesetzte beteiligt sind und ihrer besonderen Verantwortung nicht gerecht wurden, sondern vielmehr mutmaßlich auch noch ihre Funktion missbrauchten, um Fehlverhalten zu vertuschen beziehungsweise zu verschleiern. Dieses Verhalten ist völlig inakzeptabel und konterkariert alles, was die Hessische Polizei insbesondere in den vergangenen zwei Jahren hinsichtlich einer neuen Führungs- und Fehlerkultur aufgebaut hat. Es ist zudem ein Schlag ins Gesicht aller Polizistinnen und Polizisten, die täglich ihren Dienst vorbildlich und tadellos ausüben. Das Polizeipräsidium Frankfurt kooperiert eng mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem hessischen Landeskriminalamt und unterstützt die Ermittlungen in jeder Hinsicht".