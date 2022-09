Neue Seniorenwohnungen : Selbstbestimmt alt werden

Am Grünen: Die drei neuen Häuser mit Seniorenwohnungen entstehen am Ortsrand. Bild: Vetter & Partner

Drei helle, freundliche Häuser mit Balkonen und Solarpaneelen auf dem Dach, ein zentraler Garten mit Rosenlaube, Boulebahn und Schachbrett, eine Gemeinschaftsterrasse, auf der einen Seite Liederbach, auf der anderen Seite viel Grün, und das alles barrierefrei, komfortabel und mit medizinischer Betreuung in Rufnähe: So stellt sich „Wohnen 60 plus“ in der Broschüre der Main-Taunus-Residenz dar. Mit dem herkömmlichen Bild eines Altenheims, in das man niemanden abschieben will, hat das wenig zu tun. Und dennoch soll hier jeder, egal mit welcher Pflegestufe, wohnen dürfen, zusammen mit fitten, unternehmungslustigen Senioren, die noch viel vorhaben.

Schon seit dem Jahr 2010 werde das Projekt verfolgt, eine Einrichtung für betreutes Wohnen in Liederbach umzusetzen, sagt Bürgermeisterin Eva Söllner (CDU). Nun ist es so weit, die Verträge sind unterschrieben, die Main-Taunus-Residenz soll im Neubaugebiet Am Wehr gebaut werden. Damit schließt die Stadt eine Lücke zwischen Hausversorgung und dem klassischen Heim. „Unsere Ansicht ist, dass es in Richtung alternative Wohnformen geht“, bestätigt Kerstin Jährling-Roth, beim Caritasverband Main-Taunus zuständig für Gesundheitsdienste und Altenhilfe.