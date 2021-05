Wohnen in Mainz : Beliebtes, aber teures Pflaster

Einen neuen Mainzer Stadtteil – irgendwo in den Feldern zwischen Hechtsheim und Ebersheim – wird es so schnell nicht geben. Ganz zu den Akten legen will Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) die Idee aber nicht. Weil eine vorausschauende Stadtplanung wichtig sei und man, obwohl es derzeit zum Glück noch genügend freie Baugrundstücke gebe, auch über 2030 hinausdenken müsse. Noch dazu stammt der Vorschlag, im Kampf gegen die Wohnungsnot einen 16.Mainzer Stadtteil zu schaffen, von Ebling selbst, der diese Anregung im Oberbürgermeisterwahlkampf 2019 in die Diskussion eingebracht hatte. Aktuell verfüge die Kommune aber noch über ausreichend Potentialflächen für eine vor allem innerstädtische Entwicklung, sagte Ebling am Dienstag bei der Vorstellung des Wohnungsmarktberichts 2020, der von dem Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut RegioKontext erstellt worden ist. Demnach sind in Mainz zwischen 2011 und 2018 mehr als 6500 Wohnungen entstanden. Bis zum Jahr 2025 sollen weitere 5500 zusätzliche Wohneinheiten hinzukommen.

Passend dazu sind laut der nun vorgestellten Untersuchung innerhalb von zehn Jahren fast 20.000 Neubürger zugezogen. Darunter außergewöhnlich viele junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Das zeigt nach Ansicht von Arnt von Bodelschwingh, dem Geschäftsführer der Berliner Forschungsgesellschaft, dass überproportional viele Studenten, Auszubildende und Berufsanfänger die Stadt am Rande des Rhein-Main-Gebiets als Wohnort wählten. Untypisch sei jedoch, dass die Umzugsquote mit sechs bis sieben Prozent in Mainz relativ niedrig, die Bewohner also eher sesshaft seien; und dies, obwohl man sich in einer jungen Studentenstadt befinde, in der mehr Bewegung und Veränderung zu erwarten wären.