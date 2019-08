Geplante Multifunktionshalle : Frankfurt und der Kampf um die Arena

Ob und wo in Frankfurt eine Multifunktionsarena mit mehr als 10.000 Plätzen entstehen soll, steht lange nicht fest. Weil die Störfeuer zunehmen, muss sich die Stadt rasch entscheiden. Wenn es verrückt läuft, gibt es am Ende zwei neue Arenen.

So könnte die Multifunktionshalle am Flughafen aussehen Bild: GBP Architekten

Wenn es verrückt läuft, hat Frankfurt am Ende zwei neue Arenen für Sport und Konzerte. Die eine steht am Kaiserlei, auf einem städtischen Grundstück an der Grenze zu Offenbach. Sie wird 120 bis 150 Millionen Euro gekostet haben und etwa 13.000 Zuschauern Platz bieten. Die andere Arena für zirka 23.000 Zuschauer steht am Flughafen, errichtet für rund 300 Millionen Euro auf einem Areal der Fraport AG. Für beide Projekte gibt es namhafte Investoren. Beide Projekte haben Vor- und Nachteile. Und beide Unternehmen, die hinter den gigantischen Multifunktionsarenen stehen, wollen an einem der besten Standorte der Republik verdienen. Ein Insider sagt: „Das sind zwei Großkonzerne, die sich den Markt nicht gönnen.“

Auf eine Doppellösung sollte trotzdem niemand wetten. Denn zwei Hallen, die parallel und sehr ähnlich bespielt werden, dürften kaum rentabel sein. Dass Frankfurt mit 750.000 Einwohnern im Zentrum einer Wachstumsregion aber mindestens eine solche Arena braucht, steht außer Frage – für die Heimspiele der Profiklubs der Skyline-Basketballer und der Eishockey-Löwen, vor allem aber für Konzerte, für die das Waldstadion zu groß ist und alle anderen Orte zu klein sind.

Flexibilität und Verfügbarkeit immens wichtig

Die bisher dafür meist genutzte Festhalle ist ebenso ehrwürdig wie alt, die Akustik ist mäßig. Musikveranstalter kritisieren, das Gebäude falle wegen der Messen oft aus. Für die Internationale Automobil-Ausstellung zum Beispiel sei das Gebäude sechs bis acht Wochen lang blockiert. Auf dem umkämpften Markt der Pop- und Rockkonzerte sind Flexibilität und Verfügbarkeit aber immens wichtig. Nur so lässt sich viel Geld einnehmen.

Lange gab es in Frankfurt nur ein Projekt für eine Multifunktionsarena. Nach jahrelangen Debatten hatte die Stadt den Bau und den Betrieb schließlich ausgeschrieben, die Bewerbungsphase endete im Februar 2016. Das ist dreieinhalb Jahre her. Seitdem verhandelt die Stadt. Zwei Interessenten sind noch im Rennen. Das zur französischen Lagardère-Gruppe gehörende Unternehmen Langano hat zurzeit die Nase vorn und steht „in der Pole Position“, wie es Sportdezernent Markus Frank (CDU) ausdrückt.

Mehr zum Thema 1/

Doch immer wieder gibt es Verzögerungen. Nun geht es seit Monaten um eine Bürgschaft. Die Stadt soll für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geradestehen, falls der Betrieb der Arena am Kaiserlei zur Pleite wird. Gerungen wird um die Frage, was in dem Fall mit dem teuren Spezialbau auf städtischem Areal, genauer: auf dem Grundstück der städtischen Stiftung Almosenkasten, passiert.

Geteiltes Rathaus

Zur Bürgschaft gibt es im Rathaus zwei Meinungen. Die einen finden, eine solche Bürgschaft, die erst mit der Eröffnung, keinesfalls schon während des Baus gezogen werden dürfte, sei kein großes Risiko. „Das Beste, was der Stadt passieren könnte, wäre, dass der Betreiber nach dem Bau insolvent geht. Denn dann ginge die Halle an die Stadt. Das wäre wie ein Sechser im Lotto“, meint ein Insider. Das Grundstück, das in Erbpacht an Langano vergeben werden soll, fiele bei einer Insolvenz ohnehin in den städtischen Besitz zurück.

Doch viele im Römer sind anderer Meinung. Die Gegner einer Bürgschaft befürchten, dass der zweite Investor sofort aufschreien und ebenfalls städtische Hilfe verlangen würde. „Dann müssen wir mit beiden Investoren wieder reden“, sagt einer, der sich schon lange mit dem Thema beschäftigt.