Wissenschaft im Dialog : Was bringt es, Eisen statt Kohle zu verbrennen?

Was bringt es, Eisen statt Kohle zu verbrennen?

Gegenwart und Zukunft: Kohlekraftwerke lassen sich womöglich für die Verbrennung von Eisen umrüsten. Bei der Eisen-Rückgewinnung könnte Windenergie eine wichtige Rolle spielen. Bild: Imago

Andreas Dreizler erforscht an der TU Darmstadt neue Wege zur Energiegewinnung. Welche Rolle Eisen dabei spielen könnte, erklärt er am 3. April in der F.A.Z.-Veranstaltungsreihe „Wissenschaft im Dialog“.