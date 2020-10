Wirtschaftsminister Al-Wazir : Kein Krisenmanager

F.A.Z.-Hauptwache : Frankfurter Drogenabhängige suchen sich neue Plätze

Ein Spielplatz in Frankfurt sorgt für Aufsehen, die Skyline soll wachsen, und die Corona-Verordnungen bleiben zunächst unverändert. Das und was sonst noch wichtig ist heute in Rhein-Main, steht in der F.A.Z.-Hauptwache.