Lücke im Bonusheft : Wann sich eine Zahnzusatzversicherung lohnt

Einmal die jährliche Kontrolle beim Zahnarzt verpasst, und schon ist der Zuschuss-Bonus dahin. Die Lücke rächt sich bei teurem Zahnersatz. Eine Zusatzpolice kann helfen, doch es kommt auf das Timing an.

Die Krankenkasse kennt kein Pardon. Seit 1992 führt die Versicherte lückenlos ihr Zahnarzt-Bonusheft, nur der Stempel für 2019 fehlt – ein Jahr, in dem viel los war, die Versicherte trotzdem viele Voruntersuchungen absolvierte, den Kontrollbesuch beim Zahnarzt allerdings schlichtweg vergaß. Den Fauxpas bemerkte sie erst bei der Zahnkontrolle in diesem Januar, das waren 14 Monate nach dem letzten Zahnarztbesuch.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Sie schrieb der Krankenkasse einen Brief, es sei zwar alles in Ordnung, doch für den Fall, dass doch etwas wäre? Die Vorgaben seien eindeutig, antwortete die Krankenkasse, aus rechtlichen Gründen sei leider keine Kulanzentscheidung möglich. Für die Versicherte bedeutet das: Sollte innerhalb der nächsten fünf Jahre Zahnersatz in Form von Kronen, Brücken oder Implantaten anstehen, muss sie dafür mehr aus der eigenen Tasche zuzahlen.