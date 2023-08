Aktualisiert am

Kriminellen reicht eine harmlose Kurznachricht, um an E-Mail-Adressen, Handynummern oder sogar Bankdaten zu kommen. Ob sie schon in ihren Fokus geraten sind, können Verbraucher bei verschiedenen Anbietern überprüfen.

Betrug per Whatsapp und SMS: Die Anzahl betrügerischer Nachrichten hat stark zugenommen. Bild: picture alliance/dpa

Wer kein Kind hat, fällt auf diesen Trick wohl nicht herein. Dagegen könnten Eltern, vor allem mit erwachsenen Kindern, leicht in die Falle tappen, wenn diese Nachricht auf ihren Handys eingeht: „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Die kannst du dir einspeichern! Schickst du mir eine Nachricht auf Whatsapp?“ Auch eine SMS, die dazu auffordert, eine kleine Zollgebühr zu überweisen, damit das bestellte Paket freigegeben werde, wirkt auf den ersten Blick überzeugend. Genau wie der Sperrbildschirm, der um ein neues Passwort für das E-Mail-Postfach bittet. Und groß ist der Schreck, wenn einem Freunde oder Geschäftspartner kryptische Nachrichten zusenden, die sie von der eigenen Adresse empfangen haben.

In allen Fällen handelt es sich um Spuren beziehungsweise Tricks von Kriminellen, die auf diese Weise versuchen, Handynummern, Kontoinformationen und andere Daten von Verbrauchern zu ergaunern oder ihre Opfer in teure Abofallen zu locken. Selbst wenn das nicht gelingt, stellen die Betroffenen sich oft die Frage: Wie kommen diese Leute an die eigene Nummer – und über welche Daten verfügen sie vielleicht noch?