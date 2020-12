Aktualisiert am

Einkaufen in Online-Shops : Fake oder echt?

Ausverkauft, nicht mehr lieferbar, zurzeit nicht auf Lager – egal, ob Playstation 5, das neue iPhone 12 Pro oder das einfache iPad mit 128 Gigabyte – weil die Corona-Krise zu Engpässen im weltweiten Warenverkehr führt, stehen Verbraucher in diesem Jahr vor Weihnachten öfter als sonst vor leeren Regalen. Im Internet, auf das jetzt auch ladentreue Kunden wegen der neuen Zwangspause angewiesen sind, ist es nicht besser. Begehrte Elektronikartikel sind erst wieder Mitte Januar erhältlich, oder noch später. Wer auf der Suche im Internet trotzdem noch einen Anbieter findet, der den Wunschartikel vorrätig hat und verspricht, in wenigen Tagen zu liefern, schaut vermutlich nicht so genau hin und bestellt ihn leichtfertig.

Vielleicht landet er auf einer Seite wie www.spar-handys.de. Hier findet er, sofort versandfertig, das iPad, das woanders überall ausverkauft ist, und sogar noch mehr als 100 Euro günstiger. Die Seite macht einen professionellen Eindruck. Das Impressum, das immer als Erstes überprüft werden sollte, ist genauso, wie es sich gehört, mit vollständiger Adresse, es nennt eine E-Mail-Adresse und auch ein Kundentelefon. Bezahlen können Kunden allerdings nur mit Kreditkarte und Vorkasse. Ein Gütesiegel wie „Trusted Shops“ gibt es nicht. Es wäre auch nur dann aussagekräftig, wenn es sich anklicken ließe. In Fake-Shops sind solche Siegel ebenso wie Zahlungsangaben oder AGBs oft nur von einer anderen Seite hineinkopiert. Gerne bedienen sich die Betrüger dabei auch bei den Namen bekannter Seiten und ändern für ihre eigene Domain nur eine Kleinigkeit. So wird aus der seriösen Seite sparhandys.de der Fake-Shop spar-handys.de mit Bindestrich.