Das Gewicht von 6800 Eiffeltürmen – so schwer, 50 Millionen Tonnen, wiegt der Berg an Elektroschrott, der auf der Welt bereits im Jahr 2018 angefallen ist. Und er wird immer höher, wie Ruth Preywisch, Fachfrau für nachhaltigen Konsum bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, neu­lich in einem Seminar der Verbraucherschützer deutlich machte.

Danach beläuft sich die Prognose für das Jahr 2050 auf 120 Millionen Tonnen. „Es gibt also gute Gründe, gebraucht zu kaufen“, sagte die Referentin mit Hinblick auf die Belastung von Klima und Umwelt. Denn nicht nur entstehen bei der Herstellung jedes neuen Gerätes klimaschädliche Treibhausgase, es stecken neben wertvollen Rohstoffen auch kritische Stoffe darin, die nach dem Wegwerfen beim Abbau die Umwelt belasten.