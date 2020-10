Corona und Wohnungsmangel : Ein Airbnb-Urteil zur falschen Zeit

Aktualisiert am

Ein Gerichtsurteil stärkt der Stadt Frankfurt, die für die zeitweilige Vermietung von Zimmern und Wohnungen an Urlauber und Messegäste eine Genehmigung vorschreibt, den Rücken. Doch die Branche hat zurzeit ganz andere Schwierigkeiten.

Regeln: In Frankfurt dürfen ganze Wohnungen nur maximal acht Wochen im Jahr an Feriengäste oder Messebesucher vermietet werden (Symbolbild). Bild: dpa

Ein Zimmer für zwei Personen für 45 Euro die Nacht in einer Neubauwohnung in Messenähe oder sogar ein Hotelzimmer für 58 Euro im Ostend – vor einem Jahr hätten sich Frankfurt-Besucher bei so einem Angebot auf dem Vermietungsportal Airbnb zur Buchmesse-Zeit noch die Finger geleckt.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Doch die Pandemie hat Airbnb wie die gesamte Reise- und Tourismusbranche hart getroffen. Der rasante Anstieg der Neuinfektionen und sogar die Ausweisung von Risikogebieten innerhalb von Deutschland – Frankfurt gehört seit Freitag mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auch dazu – verderben nun auch noch das Herbstgeschäft.