In die ehemalige Bethmann-Bank in Frankfurt ist das Massif Central eingezogen. Noch sind einige Räume frei, doch es hat sich schon viel verändert.

Wer den Bethmannhof betritt, sieht gleich: Hier ist einiges passiert. Rechts des in rotem Sandstein gefassten Eingangs der ehemaligen Privatbank prangt ein riesiges rotes „M“, links davon ein „C“. Es sind nicht irgendwelche Leuchtbuchstaben, sondern solche mit Geschichte: Das „M“ stammt von einem Geschäft der ehemaligen Supermarktkette Tengelmann, das „C“ von einem Daimler Chrysler-Stand bei einer IAA in der Frankfurter Festhalle. Hier finden sie als Initialen zu Neuem zusammen und sind damit auch Zeichen der Transformation für den Ort, den sie nun markieren: das Massif Central in der ehemaligen Bethmann-Bank. Als kompletter Schriftzug aus Vintage-Leuchtbuchstaben steht das noch einmal über der Bar am hinteren Ende der ehemaligen Schalterhalle, die schon jetzt täglich geöffnet ist.

Der Schriftzug hatte so schon am früheren Stand- und Entstehungsort in einer ehemaligen Druckerei an der Eschersheimer Landstraße an einer Wand gehangen. Weil das aber nur eine Zwischennutzung war und das Gebäude einem Neubau weichen muss, wurde für das Massif Central ein neuer Ort gesucht und im Bethmannhof gefunden. Dort war zuvor der Versuch des Clusters der Kreativwirtschaft, ein „House of Creativity and Innovation“ zu etablieren, an der Finanzierung gescheitert. Anfang April sind die Massif-Macher Florian Joeckel, Sven Seipp und Joachim Richter eingezogen, um die rund 8000 Quadratmeter große Fläche mit Leben zu füllen. Oder, wie Geschäftsführer Joeckel sagt, „erst einmal die Bank aus der Bank herauszuholen“.