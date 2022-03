Wirtschaftslobbyist Pollert : „Zwölf Euro Mindestlohn sind verfassungswidrig“

Aktualisiert am

Kellner in Frankfurt: Im Gastgewerbe erhalten 64 Prozent der Beschäftigten weniger als zwölf Euro je Stunde. Bild: dpa, Patrick Junker

Mehrere Hunderttausend Arbeitnehmer in Hessen könnten davon profitieren, wenn im Herbst der Mindestlohn von aktuell 9,82 Euro brutto je Stunde auf zwölf Euro steigt, das zumindest sieht der Gesetzesentwurf der Bundesregierung vor. Zahlen müssen diese zwölf Euro dann nicht wenige der 100.000 Mitgliedsunternehmen in der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Hauptgeschäftsführer des Dachverbands ist seit 2017 Dirk Pollert. Der Jurist, der parallel auch noch die Geschäfte des mächtigen Branchenverbands Hessenmetall führt, war zuvor 16 Jahre lang bei bayerischen Wirtschaftsverbänden tätig. Daneben ist er unter anderem Aufsichtsratschef der Bürgschaftsbank Hessen und ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht.

Herr Pollert, was haben Sie gegen den geplanten Mindestlohn von zwölf Euro?