Entlastungspaket : Wirte haben Angst vor dem Winter

Ein wichtiges Signal vor einem Winter, der mit vielen Unwägbarkeiten behaftet ist. So lauteten am Montag erste Bewertungen des vom Koalitionsausschuss der Bundesregierung beschlossenen sogenannten Entlastungspakets durch Vertreter aus dem Gastgewerbe. Unterdessen sehen sich nach einer Umfrage unter den Betreibern von Hotels und Restaurants in Hessen fast 50 Prozent in ihrer Existenz gefährdet.

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Im Zuge der Anstrengungen zur Bewältigung der Pandemie war 2020 die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent reduziert worden; bis dahin hatte dieser ermäßigte Steuersatz nur für Essen zum Mitnehmen gegolten. Wirte und ihre Interessenvertreter hatten diese Senkung, unabhängig von der Corona-Krise, über Jahre hinweg gefordert. Ebenso hatten sie gefordert, dass ein reduzierter Satz auch für Getränke gelten solle, dem wurde bis heute nicht entsprochen.

Geringere Mehrwertsteuer sorgt für Hoffnung

Zum Ende dieses Jahres sollte die Mehrwertsteuer ursprünglich wieder auf 19 Prozent für Essen im Außer-Haus-Verkauf steigen und für Speisen, die im Lokal verzehrt werden. Die Beibehaltung der Reduktion im Entlastungspaket jetzt stifte Hoffnung, kommentierte am Montag der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Hessen, Julius Wagner.

Auch Maßnahmen wie die Verlängerung der Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld über den 30. September des laufenden Jahres hinaus seien positiv zu bewerten, es seien wichtige Bausteine zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Gastgewerbe.

Mehr zum Thema 1/

Sorgen bereiteten der Branche vor allem die steigenden Energiekosten, fügte Wagner hinzu. Mehr als 6o Prozent der Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie heizten mit Gas, 26 Prozent mit Öl. Die Ergebnisse einer Umfrage des Dehoga Hessen zu dem Thema seien alarmierend.

Rund 500 Betriebe hatten laut Wagner Auskunft zu der Frage gegeben, mit welchen Energiekosten sie in naher Zukunft zu rechnen haben und wie sie diese in ihre Betriebsführung einkalkulieren. Gut 34 Prozent der Betriebe hätten schon Preissteigerungen von mindestens 50 Prozent für den Bezug von Gas durch ihre Versorger von Oktober 2022 an erhalten, 21 Prozent seien mit Erhöhungen von 100 und mehr Prozent konfrontiert.

Strompreise steigen weiterhin stark

Über die Stromkosten hätten 31 Prozent der Betriebe zu berichten, dass die Preise von Oktober an um 50 und mehr Prozent stiegen, in Einzelfällen um bis zu 100 Prozent. Zu erwarten sei, dass solche Hiobsbotschaften in den nächsten Monaten noch mehr Unternehmen erreichten, dann nämlich, wenn langfristig geschlossene Verträge zu günstigen Konditionen ausliefen.

Der Anteil der Energiekosten am Umsatz der Betriebe steige bei einigen auf mehr als 20 Prozent oder werde das demnächst tun, sagte Wagner, die Stimmung sei angesichts dessen vielerorts geradezu fatalistisch. Das, obwohl die Geschäfte im August insgesamt gut gelaufen seien und sich die Umsätze nach den Corona-Lockdowns im Sommer verbessert hätten. Problematisch sei, dass Mehrausgaben für Energie genauso wenig wie erhöhte Personalkosten und gestiegene Preise beim Lebensmitteleinkauf komplett auf die Preise von Zimmern und Speisen und Getränken aufgeschlagen werden könnten: weil Gefahr bestehe, dass die Gäste das nicht akzeptierten.