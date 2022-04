Spargelsaison eröffnet : Genug Erntehelfer, aber steigende Kosten

Die Spargelernte bereitet den Bauern mitten in Deutschland dieses Jahr keine Kopfschmerzen. Saisonkräfte gibt es genug, auch das Wetter spielt mit. Arbeiten wollen die Landwirte an der Nachhaltigkeit.

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit vertragen sich nicht, ohne dass es ein wenig wehtut. Das war zumindest das Bild, das sich den Besuchern zur offiziellen Eröffnung der diesjährigen Spargelsaison in Hessen am Mittwoch bot. Während die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Die Grünen) betonte, wie wichtig Nachhaltigkeit sei, donnerten alle paar Minuten Flugzeuge in Richtung Frankfurter Flughafen über das Feld des Spargelhofs Mager in Weiterstadt. „Es ist nicht klimafreundlich, wenn Spargel mit Lastern oder Flugzeugen von weit her gebracht wird“, sagte sie.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, reizten die hessischen Landwirte die Anbauzeit „mit effizienten Anbaumethoden“ aus. Auf Hessens Feldern sind das Plastikabdeckungen, die den Spargel in der Erde warm halten und früher im Jahr wachsen lassen. „Das ist nicht unumstritten, und wir würden alle gerne darauf verzichten, wenn es was anderes gäbe“, sagte Hinz. Der Arbeitskreis Spargel Südhessen habe sich eine Zwischenlösung ausgedacht und im vergangenen Jahr 400 Tonnen Folie recycelt, sagte der Vorsitzende Rolf Meinhardt. Dadurch habe man rechnerisch etwa 273 Tonnen CO 2 eingespart, so viel binden etwa 20 Bäume jährlich. Die diesjährige Spargelernte bereitet Meinhardt keine Kopfschmerzen.

Minderheit gegen Corona geimpft

Im Jahr 2021 habe es genug geregnet, und der sonnige März sei ideal gewesen: „Wir können auf eine gute, sichere Ernte hoffen.“ Aber die guten Stangen werden wieder teurer: Die höheren Kosten für Energie, Dünger, Maschinenteile und Löhne müssten aufgefangen werden. Vor allem der Dünger, der in diesem Jahr für das kommende gekauft werden müsse, sei um ein Vielfaches teurer. „Da wird noch was auf uns zukommen“, sagte Meinhardt. Spargel werde in diesem Jahr zwischen 8 Euro und 18 Euro je Kilogramm kosten. An Erntehelfern mangele es hingegen diesmal nicht. Die meisten kämen aus Kroatien und Rumänien. Menschen, die in der Grenze zur Ukraine wohnten, seien in diesem Jahr nicht da, weil sie wegen des Kriegs im Grenzsicherungsdienst arbeiteten, weiß der Landwirt.

Mehr zum Thema 1/

Auch Corona beschäftigt die Betriebe noch. Nur etwa ein Drittel der Erntehelfer sei gegen das Virus geimpft. Es liege an den Betriebsleitern, hier Überzeugungsarbeit leisten. In Hessen wurden laut Umweltministerium im Jahr 2021 auf rund 1700 Hektar Spargel angebaut. Das sind etwa 30 Prozent der Anbaufläche für Gemüse im Freiland. 9585 Tonnen Spargel wurden geerntet, jeder Hesse aß durchschnittlich 1,5 Kilo.