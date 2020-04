Lufthansa : Teures Kerosin für eingemottete Flugzeuge

Umgerechnet eine Million Euro pro Stunde verliert der Lufthansa-Konzern momentan an Liquidität, weil seine Airlines in diesen Tagen noch etwa ein Prozent der Passagiere transportieren, die sie normalerweise befördern würden. Das ist eine ohnehin in der Dramatik kaum mehr zu überbietende Situation für die Kranichlinie und ihren Frontmann Carsten Spohr. Hinzu kommt, dass gerade eines der entscheidenden Werkzeuge, mit der die Lufthansa im harten Wettbewerb außerhalb der Coronavirus-Krise immer ihre Spitzenposition unter den Airlines in aller Welt behauptet hat, zusätzliche Lasten verursacht: die Absicherung der Kerosinkosten, das Fuel-Hedging.

Jochen Remmert Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, zuständig für Flughafen und Offenbach. F.A.Z.

Der Grund dafür ist der Ölpreis, der durch die Corona-Pandemie in kürzester Zeit auf historische Tiefststände gefallen ist, mit denen vor wenigen Monaten niemand rechnen konnte. Das ist auch dem nahezu vollständigen Einfrieren des weltweiten Flugverkehrs geschuldet. Kaum jemand fliegt noch, die Flotten sind zum Gutteil eingemottet. Das wiederum bedeutet, dass alle Airlines, die Kerosin abgesichert haben, nun den Treibstoff viel teurer kaufen müssen, als er aktuell kosten würde.