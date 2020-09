Desinfektion von Flugzeugen : Nicht jede Airline kämpft optimal gegen Coronaviren

Aktualisiert am

Saubermänner: Heiner Börger (links) und Jonas Scheld bei der Desinfektion eines Helikopters. Bild: Börger

Zwei Flug-Enthusiasten aus Frankfurt haben sich eine amerikanische Methode gesichert, um Flugzeuge in kurzer Zeit keimfrei zu machen. Doch nicht jede Fluggesellschaft will so viel Sauberkeit.