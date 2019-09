Shoppen für den Nachwuchs : Der Kinder neue Kleider

Die meisten Mütter suchen nach Marken

Der günstigste und sicherlich auch ökologisch sinnvollste Weg, den Kleiderschrank der Kleinen stets auf dem neuesten Stand zu halten, ist natürlich ein Kreis von Freunden und Verwandten, in dem die Klamotten weitergegeben und ausgetauscht werden. Damit löst man auch ein weiteres Problem, das der häufige Kleiderwechsel nach sich zieht: Wohin mit alldem, was noch gut erhalten ist, aber nicht mehr passt?

Wer diese Stücke zu Geld machen will, der muss schon beim Einkaufen tiefer in die Tasche greifen: Nennenswerte Einnahmen lassen sich fast nur mit Markenkleidung erzielen. Diese ist auf Internetbörsen wie Ebay durchaus gefragt, wer etwas Glück hat, kommt in die Nähe seines Einkaufspreises. Im Durchschnitt, so heißt es in Ratgebern, könne man 25 Prozent seiner Ausgaben wieder reinholen, für Kleidung ohne Marke seien etwa zehn Prozent zu erzielen. Zudem braucht man Zeit, muss die Angebote fotografieren, online stellen, Pakete packen oder die Kleinanzeigenkunden zu Hause empfangen.

Diesen Aufwand ersparen dem Kunden Secondhand-Läden, verlangen dafür aber 50 bis 60 Prozent der Erlöse. Weit weniger vom Gewinn müssen die Anbieter auf Kinderflohmärkten abgeben, häufig werden ein paar Euro und ein Kuchen verlangt. Dafür muss man alles vorsortieren und mit den Kunden gut verhandeln – denn auf Flohmärkten möchte jeder gern Schnäppchen machen. (ing.)