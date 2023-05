Cornelia von der Schulenburg ist 1969 in Frankfurt geboren, hat ihre Schulzeit aber in Südafrika und Düsseldorf verbracht und in München ihr zweites juristisches Staatsexamen abgelegt. Nach ersten beruflichen Schritten in der Förderung des Führungskräftenachwuchses für private Pflegedienste war sie in der Geschäftsleitung bei einem lokalen Fernsehsender tätig, bevor sie mit ihren Mann nach Frankreich ging, wo sie eine Zusatzausbildung in französischem Arbeitsrecht absolvierte. Nach sechs Jahren kehrte die Familie mit inzwischen vier Kindern zurück nach Deutschland. In Frankfurt widmete sich Schulenburg zunächst vollständig der Familie und absolvierte Zusatzausbildungen als Mediatorin, Businesscoach und Beraterin. Seit 2011 beschäftigt sie sich als Selbständige mit Personal- und Teamentwicklung, Konfliktmanagement und Beratung für Unternehmen und Führungskräfte.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Frau von der Schulenburg, angesichts des wachsenden Fachkräftemangels wird immer öfter gefordert, dass Mütter schneller an den Arbeitsplatz zurückkehren und weniger Teilzeit arbeiten sollten. Ist das sinnvoll?