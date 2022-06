Frankfurt Fashion Week : Gebündelte Mode-Kräfte

Auch ohne die Berliner Messen will Frankfurt sich von Samstag an mit seiner eigenen Fashion Week als Ort der Mode in Szene setzen. Es gibt einige Highlights.

Es geht nicht darum, Berlin, Paris oder New York Konkurrenz zu machen, sondern die Kreativwirtschaft in Frankfurt sichtbar zu machen.“ So fasst die Frankfurter Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) zusammen, warum die Stadt nach dem vorzeitigen Weggang der Berliner Premium Group nun aus eigenen Kräften eine Modewoche organisiert. Für diese Frankfurt Fashion Week hat die städtische Wirtschaftsförderung unter Leitung von Oliver Schwebel mit ihrem Kreativwirtschaftsteam um Manuela Schiffner ein Programm zusammengestellt, das mehr als 100 Punkte umfasst. 750 000 Euro aus städtischen Mitteln standen dafür zur Verfügung.

Mit einem satten Drittel trägt die Unternehmerin Sevinc Yerli unter dem Label Frankfurt Fashion Lounge zu diesem Programm bei. Yerli plant neben ihrem Showroom im Hotel Sofitel an der Alten Oper diverse Modenschauen auf dessen Dachterrasse und hat dazu wie zur sogenannten Gala-Runway-Show in der Alten Oper viel Prominenz eingeladen. Zudem stehen auf Yerlis Programm diverse Schauen und Gesprächsrunden im Karmeliterkloster. Es sei an der Zeit, einmal zu zeigen, was Frankfurt in Sachen Mode zu bieten habe, sagte die Organisatorin mit Dank an Wüst und Schwebel. Sie hätten die Genehmigungen für die Nutzung des Kreuzgangs im sonst als Archiv und Museum genutzten Kloster beschafft. Dort zeigt beispielsweise der Frankfurter Couturier Albrecht Ollendiek seine modischen Unikate. Die Mainzerin Anja Gockel wird wie schon im vergangenen Sommer ihre Kreationen von einem Ensemble aus Tänzern und Artisten auf der Terrasse des Grandhotels Frankfurter Hof vorführen.

Der Erfolg der Schau sei im vergangenen Jahr so überzeugend gewesen, dass sie ihre anfängliche Skepsis gegenüber einer Fashion Week in Frankfurt revidiert habe, sagte Gockel bei der Vorstellung des Programms am Dienstag. Die Modemacherin, die auch schon die Teilnehmerinnen der TV-Show „Germany’s next Topmodel“ ausgestattet hat, zeigte sich begeistert über die Resonanz sowohl des Publikums als auch in den klassischen wie digitalen Medien. Von mehreren Millionen bis zu einer Milliarde an Kontakten vor allem auf sozialen Kanälen im Zuge der vergangenen Fashion Week ist die Rede. Wie viele reguläre Besucher die Veranstaltungen in die Stadt bringen, sei noch nicht abzusehen, hieß es.

Dass es aber wieder Bilder geben wird, die viel Aufmerksamkeit auf Frankfurt lenken, da sind sich Schwebel und Wüst sicher. Daher haben sie sich auch für zwei besondere Veranstaltungsorte ins Zeug gelegt, an denen Modenschauen am Sonntagabend den Auftakt zur Frankfurt Fashion Week bilden: Zum einen präsentiert der bekannte Frankfurter Designer René Storck in Zusammenarbeit mit dem German Fashion Council seine Kollektion im Handelssaal der Börse, und zum anderen zeigt der ebenfalls aus Frankfurt stammende, junge Modemacher Samuel Gärtner seine Show zum Sonnenuntergang auf dem Eisernen Steg. Dort wie in der Börse werden nur geladene Gäste zuschauen können, aber die Brücke wird damit nun zum Laufsteg, so wie man es sich schon vor zwei Jahren erhoffte, als die Messe verkündete hatte, sie hole die Modewoche von der Spree an den Main.

Die Messe spielt bei der Neufassung der Fashion Week außerhalb ihres eigenen Geländes nur noch eine kleinere Rolle mit der Neonyt, einer Messe für Modelabels, die auf Nachhaltigkeit setzen. Sie stellen ihre Mode und Accessoires auf dem Union-Gelände an der Hanauer Landstraße aus. Die Präsentation, die von Diskussionsveranstaltungen begleitet wird, richtet sich auch an Endverbraucher, die dort einkaufen können. Direkt vom Laufsteg bieten auch einige Desi­gner, die ihre Modenschauen im Rahmen der Fashion Lounge veranstalten, ihre Stücke an, im Einkaufscenter MyZeil soll es zudem Pop-up-Stores für Unikate made am Main geben. Dort wird auch ein Atelier eingerichtet, in dem die Schmuckdesignerin Lena Grewenig mit ihrem Schmucklabel love.erases.nightmare.­anchors unter dem Titel LAB 106 mit anderen Kreativen aus der Mode- und Designszene an Projekten arbeiten und darüber diskutieren will. Einblicke in die Mode- und Designerszene der Stadt gibt es bei einer Reihe von Stadtrundgängen.

Eine eigene Mode- und Lifestylewelt repräsentiert die Skateweek, eine Kombination aus Messe und Sportveranstaltungen, die mit vielen – kostenlosen – Veranstaltungen und Wettbewerben rund um die Hauptwache sowie am Ost- und Westhafen zum Programm beiträgt und ein sportliches Publikum ansprechen will.

Neben der Neonyt bestimmt Mode das Geschehen auf dem Gelände der Messe Frankfurt vom 21. bis zum 24. Juni durch die Techtextil, Texprocess und die wegen Corona ausnahmsweise auf den Sommer verschobene Heimtextil. 2300 Aussteller werden laut Messe „ein breites globales Produktspektrum und die neuesten Trends und Innovationen zu Fasern, Garnen und Produktionsprozessen“ sowie vieles für die textile Gestaltung in Häusern und Wohnungen präsentieren.

Das vollständige Angebot an Veranstaltungen, von denen viele frei zugänglich sind, gibt es hier.