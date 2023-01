Neues Verfahren : Wie Evonik Lithium aus Akkus billiger recyceln will

Das seltene Metall Lithium steckt in den Batterien vieler Elektroautos und Smartphones. ­Evonik-Forscher arbeiten an einer ­Technologie, um den Rohstoff deutlich schneller und billiger als bisher zu recyceln.

Der Apparat, der die Batterienherstellung revolutionieren soll, ist so groß wie ein Kleiderschrank und mit violettem Neonlicht beleuchtet. Auf halber Höhe ist senkrecht eine Scheibe eingeschoben. Hier, sagt Patrik Stenner, und zieht die Scheibe heraus. „Das ist unser Geheimnis.“ Mit dieser Scheibe, die von dem Verfahrenstechniker und seinem Team im Hanauer Evonik-Werk entwickelt wird, soll es einmal möglich sein, Lithium günstig und schnell zu recyceln.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Leichtmetall ist zum Schlüsselrohstoff der Verkehrswende geworden. Kaum ein Elektroauto kommt ohne Akkus aus, die Lithium-Ionen enthalten, auch in den wiederaufladbaren Batterien der Smartphones und Laptops steckt das chemische Element. Doch das Metall ist selten, in den Abbaugebieten in Südamerika wird es im Bergbau oder in Wüsten gewonnen, in denen das lithiumhaltige Salzwasser aus der Tiefe verdunstet wird.