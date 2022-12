Kapitalmarkt : Warum die Dax-Aufstockung ein Minusgeschäft war

Kehrt die Commerzbank schon bald in den Kreis der wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland zurück? Das kann durchaus passieren. Wenn am 19. Dezember der deutsche Leitindex überprüft wird, hätte der Frankfurter Konzern von seiner Marktkapitalisierung her beste Chancen zurück in den erlauchten Kreis der 40 Dax-Titel kehren zu dürfen. Denn nähme man allein den Gesamtwert der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens als Maßstab, gehört die Commerzbank bereits jetzt zu den Top 40 an der Deutschen Börse. Doch für den Leitindex genügt das noch nicht ganz.

Seit der Dax vor gut einem Jahr von 30 auf 40 Werte aufgestockt und zudem reformiert wurde, gibt es weitere Kriterien, die Unternehmen für eine Aufnahme erfüllen müssen. Eines davon verhindert das Comeback der Commerzbank derzeit noch: Unternehmen müssen mindestens zwei Jahre in Folge einen operativen Gewinn ausweisen. Das sogenannte Ebitda der Commerzbank, also ihr Gewinn vor Steuern und Zinsen, war im vorletzten Jahr allerdings noch negativ. Erst mit einem weiteren Gewinnjahr ändern sich die Vorzeichen.

Für die Commerzbank kam Wirecard in den Dax

Die Commerzbank war im September 2018 aus dem Leitindex an der Frankfurter Börse geflogen – und ausgerechnet vom damals noch gefeierten Münchner Skandal-Fintech Wirecard ersetzt worden. Für die Commerzbank war der Abstieg eine Zäsur, schließlich war der Frankfurter Konzern Gründungsmitglied der Frankfurter Fieberkurve.

Aber ist der Aufstieg in den Dax – unabhängig vom Imagegewinn und vom Selbstverständnis, zu den Toptiteln der Börse zu gehören – gleichbedeutend mit einer Aufwertung der Aktie? Im regionalen Kontext schon, denn gerade deutsche und europäische Investoren orientieren sich immer noch gerne an dem deutschen Premium-Aktiensegment, erklärt Sven Streibel, Chef-Aktienstratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Zu einer ernsthaften Konkurrenz am internationalen Aktienmarkt würden diese Index-Aufsteiger trotz ihrer internationalen Ausrichtung aber nicht unbedingt.

Dax hat international an Bedeutung verloren

Der Dax habe über die Jahre hinweg international an Bedeutung verloren, gerade in Relation zum aus europäischer Sicht wichtigen US-Markt. Globale Konjunkturrisiken ließen Kurse und damit die Marktkapitalisierung der deutschen Exportweltmeister schrumpfen, während der wachstumsstarke Technologiesektor insbesondere im Vergleich zur USA unterrepräsentiert ist.

Streibel hat sich anlässlich des ersten Jahrestages der Dax-Aufstockung Gedanken darüber gemacht, ob der Index von der Erhöhung auf 40 Werte profitiert hat. Das Ergebnis ist eher ernüchternd: Seit der Aufstockung im September 2021 hat der Dax rund 8,5 Prozent eingebüßt. Und betrachtet man die neuen Titel, zu denen etwa Delivery Hero, Zalando,+ Hello Fresh, Puma und Sartorius gehören, haben diese Werte knapp die Hälfte zum gesamten Indexverlust beigetragen, sie gehören zu den Hauptverlierern in diesem Zeitraum. Die Aktien von Delivery Hero und Hello Fresh verloren beide mehr als minus 70 Prozent ihres Werts, Zalando musste ein Minus von 64 Prozent hinnehmen. „Die Umstellung des Dax war also bisher leider ein Minusgeschäft“, sagt Streibel.

Dax trotzdem empfehlenswert in 2023

Der Aktienstratege sieht ein weiteres Problem in der Zusammensetzung des Indizes, speziell seit der Überarbeitung. Denn während die Erweiterung vor allem frische Werte in den Dax bringen und den Schwerpunkt auf Industrie-Titel abschwächen sollte, wurde dieser Industrieklumpen Streibel zufolge eher vergrößert, etwa durch die Aufnahme von Airbus. Dadurch werde die Abhängigkeit des Dax von der Konjunktur eher verstärkt. „Der Dax ist extrem abhängig von der Weltkonjunktur, vor allem von den Hauptabsatzmärkten China und den USA.“ Dortige Schwächen könnten auch in der neuen Zusammensetzung schwer ausgeglichen werden. Die Konjunktursorgen hätten dem Dax das Jahr 2022 verhagelt, die Neuzugänge dem Index in Summe bislang eher geschadet.

Für Anleger ist der Dax Streibel zufolge trotzdem empfehlenswert, er sieht seine Zielmarke Ende 2023 bei 15 000 Punkten. „Das ist nicht viel vom aktuellen Stand her“, räumt er ein. Doch stehe ein Plus von drei bis vier Prozent angesichts der weiterhin vorhandenen globalen Belastungsfaktoren für ein absolut durchschnittliches und sogar ordentliches Aktienjahr. Dabei sei für die im Dax notierten Unternehmen auch im nächsten Jahr mit relativ robusten Gewinnen und einer hohen Dividendenrendite zu rechnen. Gerade letztere wirken in turbulenten Marktphasen wie ein Puffer und seien daher in der Lage, die mögliche Volatilität der Kurse abzuschwächen.