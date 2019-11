Ille in Altenstadt : Wie ein Mittelständler unter den Brexit-Wirren leidet

Finanzgeschäfte, Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen – vieles könnte im Rahmen des Brexits durcheinandergeraten. Einem Teil der Iren und vor allem den Nordiren droht sogar der Nachschub an Toilettenpapier und Handwaschseife auszugehen, denn das Unternehmen Ille weiß nicht, wie es seine Kunden weiter beliefern soll, wenn die Briten sich tatsächlich mit einem harten Schnitt von der Europäischen Union trennen sollten.

„Für unsere Niederlassungen in Irland und Großbritannien hätte das enorme Auswirkungen. Den Standort in Portadown bei Belfast müssten wir wohl schließen“, sagt Eric Gottschalk, einer der drei Geschäftsführer des Familienunternehmens in Altenstadt in der Wetterau. Dessen Produkten ist so gut wie jeder schon begegnet: Ille ist nach eigenen Angaben europaweiter Marktführer im Vertrieb von Seifen- und Handtuchspendern sowie Toilettenpapierhaltern für öffentliche und betriebliche Sanitäranlagen. Die Altenstädter vermieten die Ausstattung an die Kunden mit einer Art Rundum-Paket und kümmern sich mit ihrer eigenen Servicemannschaft um die technische Wartung sowie die regelmäßige Lieferung von Papier, Seife und Co.