Es war mitten in der Nacht zum Donnerstag, als die Anwohner der Hauptstraße im hessischen Königstein von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Nach Angaben der Polizei haben unbekannte Täter einen Geldautomaten der Deutschen Bank gesprengt, sie flohen demnach mit einem schwarzen Auto. Die Filiale der Bank ist verwüstet, die Bewohner des Gebäudes oberhalb der Niederlassung kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon. Wach waren zu dieser Zeit auch schon Anwohner in Florstadt in der Wetterau, wo Unbekannte am frühen Morgen ebenfalls einen Geldautomaten sprengten. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht laut Polizei nicht.

Derzeit wird in Deutschland fast jeden Tag ein Geldautomat in die Luft gejagt, und das bereitet der Polizei, den Banken und den Anwohnern große Sorgen. Obwohl die Sicherheitsmaßnahmen seit Monaten erhöht werden und die Banken mit den Behörden zusammenarbeiten, reißt die Serie an Sprengungen nicht ab. Schon in der Nacht zum Mittwoch hatten Unbekannte in Bad Vilbel bei einer Sprengung Schaden angerichtet, die Täter konnten – ohne Beute – auf einem Motorroller entkommen. Allein in Hessen hat es in diesem Jahr bereits rund 30 solcher Taten gegeben, ein Ende ist nicht in Sicht.