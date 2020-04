F.A.Z. exklusiv : Hessens Förderbank hilft Start-ups jetzt selbst

Hausbanken geben zu langsam Hilfskredite an Unternehmen aus, findet die hessische Förderbank Wibank. Darum will sie erstmals selbst Staatshilfen ausgeben. Es gibt aber Fallstricke.

Damit Unternehmen leichter und schneller an Überbrückungshilfen kommen, will die Förderbank des Landes Hessen, die Wibank, von Freitagmittag an erstmals selbst Kredite vergeben. Bislang werden solche Hilfen über die Hausbank des Unternehmens oder die jeweiligen Kammern abgewickelt. Auch die KfW, die Förderbank des Bundes, reicht ihre Kredite in der Regel über die Hausbanken aus. Das sei beim neuen Produkt „Hessen Mikro Liquidität“ nicht mehr nötig, kündigte Michael Reckhard an, Mitglied der Geschäftsleitung der Wibank.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

„Oft verstehen Banken nicht, worum es Start-ups geht“, sagte Reckhard bei einer online abgehaltenen Infoveranstaltung für Gründer am Donnerstagabend. Hausbanken würden auf Sicherheiten und Jahresabschlüsse bestehen, die Jungunternehmer oft nicht vorweisen könnten. Die Prüfung dauere überdies oft sehr lange. „Das Hausbank-Verfahren stößt in dieser Phase der Krise an seine Grenzen“, sagte Reckhard.

Bis zu 35.000 Euro für 0,75 Prozent Zinsen

Unternehmer, die maximal 50 Mitarbeiter beschäftigen, sollen von Freitagmittag an mindestens 3000 Euro und maximal 35.000 Euro als Liquiditätskredit beantragen können. Der Antrag könne direkt über die Internetseite der Wibank gestellt werden. Der Betrag werde mit 0,75 Prozent verzinst, die Laufzeit des Kredits betrage sieben Jahre. Allerdings können nur natürliche Personen, etwa die Gesellschafter, den Kredit aufnehmen, nicht Unternehmen. Das beschleunige erheblich das Verfahren, sagte Reckhard. Er sagte, dass der Kreditnehmer persönlich für die Summe hafte, er müsse aber keine Sicherheiten und auch kein notarielles Schuldanerkenntnis vorlegen.

Das Produkt sei von der Wibank innerhalb von nur 14 Tagen entwickelt und durch die zuständigen Gremien beschlossen worden, erläuterte Reckhard. Auch das Onlineformular sei innerhalb weniger Tage programmiert worden. „Wir haben ein großes Interesse an einer florierenden Start-up-Szene.“ Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank (Wibank) ist die Förderbank des Landes Hessen.