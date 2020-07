„Viel Geld herausgehandelt“ : Für Werkzeugbau-Fabrik naht das Ende nach 130 Jahren

In der Nacht hat es das „Endspiel“ um den Frankfurter Werkzeugbauer Günther & Co. gegeben. Das Ergebnis ist ein Sozialplan, der die Folgen der geplanten Schließung abfedern soll. Aber was geschieht mit dem Gelände?

Sie haben mehrfach demonstriert. Sie haben Menschenketten um ihre Fabrik in Frankfurt-Rödelheim gebildet. Sie haben ihrem Arbeitgeber Walter AG ein Angebot für einen abgespeckten Betrieb in Rhein-Main unterbreitet, genannt „kleines Frankfurt“. Sie haben sich über die IG Metall schriftlich an die Konzernmutter Sandvik im fernen Schweden gewandt. Allein: Alle Bemühungen der Belegschaft des traditionsreichen Werkzeugbauers Günther & Co. an der Eschborner Landstraße scheinen letztlich nicht den gewünschten Erfolg zu haben. Es droht nun in der Tat die vom Konzern beabsichtigte Schließung zum April nächsten Jahres.

In der Nacht zum Dienstag hat es in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber das von der IG Metall so apostrophierte Endspiel um den 210 Mitarbeiter zählenden Mittelständler gegeben. An dessen Ende steht ein Sozialplan. Allerdings nicht irgendeiner, wie der Frankfurter IG-Metall-Geschäftsführer Michael Erhardt sagt. Die Planungen für die Schließung des Werks vom Werkzeugbauer Günther & Co. hielten Betriebsrat und Gewerkschaft zwar weiterhin für betriebswirtschaftlich und sozial unverantwortlich. Aber die Belegschaft könne das vor 130 Jahren gegründete Unternehmen „mit aufrechtem Gang“ verlassen. Die Arbeitnehmervertreter haben „viel Geld heraus gehandelt“, wie Erhardt sagt.

Lohnabsicherung für Mitarbeiter über 57

Die Konzernzentrale in Schweden hatte nach seinen Angaben zuvor alle Gesprächsangebote der IG Metall und der Stadt Frankfurt über eine Fortführung der Fabrik am Standort Frankfurt ausgeschlagen. Walter Personalchefin Anette Skau-Fischer hatte Ende Mai hervorgehoben: „Ende März nächsten Jahres ist hier Schluss.“

Wie Erhardt weiter ausführt, sieht der Sozialplan eine „mit ungewöhnlich hohen Mitteln für die Qualifizierung der Beschäftigten“ ausgestattete Transfergesellschaft vor. Außergewöhnlich sei auch die Lösung für Mitarbeiter, die 2021 älter als 57 Jahre sein werden. Deren Einkommen werde bis zum 63. Lebensjahr zu 100 Prozent gesichert. Dies reflektiere die schlechten Chancen älterer Leute auf dem Arbeitsmarkt.

„Darüber hinaus gibt es eine hohe Einmalzahlung zur Milderung von Rentenabschlägen. Auch soziale Härten für Beschäftigte mit Kindern oder Schwerbehinderungen werden durch die Zahlung von außergewöhnlich hohen Zuschlägen abgefedert“, erklärt Erhardt für die IG Metall, der vier von fünf Beschäftigten von Günther & Co. angehören, wie es bei der Gewerkschaft heißt.

Was passiert mit der Liegenschaft?

Offen ist die Frage, was Walter mit dem Betriebsgelände in Rödelheim machen will. Wie es heißt, interessieren sich Betreiber von Rechenzentren für das Areal. Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Campus von E-Shelter, einem der großen Branchenspieler. Gerüchten zufolge will die Stadt Frankfurt aber kein weiteres Datacenter dort.

Auf Anfrage sagte der Sprecher des Planungsdezernats der F.A.Z.: „Das ist planungsrechtlich eine nicht ganz einfache Sache.“ Günther & Co. liege in einem Gewerbegebiet. Der Bebauungsplan von 1977 sehe dort Gewerbe und Industrie vor. Zu Rate zu ziehen sei zudem die seinerzeit geltende Baunutzungsverordnung von 1968. Sie spreche ebensowenig wie die aktuelle Fassung von „Rechenzentrum“ als Nutzungsart. Im Umkehrschluss bedeute dies: Die Stadt könne ein Datacenter an dieser Stelle nicht einfach ausschließen. Dessen ungeachtet wolle die Stadt die Rechenzentren gerne „clustern“, also an bestimmten Standorten sammeln. Dazu bedarf es nach den Worten des Sprechers aber auch entsprechender Angebote an die Betreiber.