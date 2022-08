Verkehrswende in der Werkstatt : Elektroautos fasst bisher kaum einer an

„Elektro ist die Zukunft, deshalb haben wir uns mit dem Thema beschäftigt.“ Edin Pandza glaubt an den Wandel der Autoindustrie, auch wenn er in seiner Werkstatt noch immer selten eines der Autos mit neuer Antriebstechnik auf die Hebebühne bekommt. Auf „vielleicht zehn Prozent“ schätzt der 38 Jahre alte Inhaber der Kfz-Meisterwerkstatt Edin Motors in Frankfurt den Anteil an Elektroautos in seiner Werkstatt. Damit liegt er im Vergleich mit anderen Betreibern freier, also nicht an einen Hersteller gebundener Werkstätten vermutlich an der Spitze in Rhein-Main. Die Mehrheit bearbeitet nach wie vor nur Reparaturaufträge an Wagen mit Verbrennermotoren.

Pandza dagegen will auf die Neuen vorbereitet sein und meldete bereits vor einem Jahr sich und seinen Werkstattleiter Michael Schlaback für die Fortbildungen zum Arbeiten an Hochvoltsystemen an. Kostenpunkt: jeweils circa 700 Euro. Seitdem sind die beiden Mechaniker berechtigt, sämtliche Reparaturarbeiten an Elektroautos durchzuführen. Seine Werkstatt im Stadtteil Hausen sei sogar die einzige freie Werkstatt in Frankfurt, die jegliche Reparaturen an Elektroautos durchführen dürfe, sagt Pandza. Dafür hat er nicht nur die 1400 Euro für die Fortbildungen bezahlt, sondern zudem gut 1000 Euro für spezielles Werkzeug ausgegeben, das gemäß den Anforderungen besonders stark isoliert ist.

„Bei einem Marktanteil von aktuell 1,3 Prozent Elektroautos sind die Auswirkungen auf das Werkstattgeschäft noch nicht so umfangreich“, bestätigt Joachim Kuhn, Geschäftsführer des hessischen Landesverbandes des Kfz-Gewerbes. Zudem deckten die fabrikatsgebundenen den Großteil des noch kleinen Geschäfts ab, sagt Kuhn. Eine Einschätzung, die der Schulleiter der Landesfachschule des Kfz-Gewerbes Hessen, Claus Kapelke, teilt. „Die meisten Kfz-Werkstätten der fabrikatsgebundenen Autohäuser wurden bereits durch ihre Hersteller oder Importeure vorbereitet“, sagt Kapelke. Viele hätten hier erkannt, dass die E-Autos Realität geworden seien.

Schon als kleiner Junge kommt Pandza mit der Reparatur von Autos in Kontakt. Der Opa des gebürtigen Bosniers hatte eine kleine Kfz-Werkstatt, in der Pandza schon mit sechs Jahren „eigentlich immer herumlief“, wie er erzählt. Früh sei auch für ihn klar gewesen, dass auch er als Mechaniker arbeiten wolle. Nachdem seine Familie wegen des Bosnienkriegs das Land verlassen musste, machte er die Ausbildung in Deutschland. Seit 2006 lebt Pandza in Frankfurt. Fünf Jahre war er angestellter Werkstattleiter, bevor er sich 2011 mit dem eigenen Betrieb selbständig machte. Heute beschäftigt er sieben Mitarbeiter und einen Auszubildenden.

„Arbeit gibt es mehr als genug“

Der Parkplatz und die Hebebühnen bei Edin Motors sind an diesem Vormittag rappelvoll. „Arbeit gibt es mehr als genug“, sagt Werkstattleiter Michael Schlaback. In vielen Fällen unterscheide sich die Reparatur von einem Elektroauto kaum vom herkömmlichen Verbrenner. „Reifen bleibt Reifen“, sagt Schlaback.