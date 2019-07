Aktualisiert am

Interview mit Psychologen :

Interview mit Psychologen : Welchen Charakter brauche ich, um Millionär zu werden?

Millionäre ticken anders – aber nicht so sehr, wie oft vermutet. Im Interview spricht der Psychologe Marius Leckelt über Vorurteile, die Lehren aus dem Erfolg von Donald Trump und das Rezept, richtig reich zu werden.

Einen Oldtimer kann sich nicht jeder leisten – aber was für Charakterzüge braucht man eigentlich, um richtig reich zu werden? Bild: dpa

Herr Leckelt, Sie haben die Persönlichkeiten von Millionären erforscht. Würden Sie sagen, dass Donald Trump ein typischer Vertreter dieser Gruppe ist?

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Mit Blick auf die demografischen Daten kann man sagen, dass die Hochvermögenden, die wir untersucht haben, ebenso wie Trump gehobenen Alters, gut gebildet und männlich sind. Von der Seite betrachtet trifft das also zu. Aber von der Persönlichkeit her würde ich es als nicht passend einschätzen. Es gibt Fremdbeurteilungen, in denen wird Trump als sehr unverträglich, wenig gewissenhaft und eher emotional unstabil beschrieben. Und das widerspricht zumindest sehr stark der emotionalen Stabilität und der Gewissenhaftigkeit bei den Personen, die wir untersucht haben. Unser Ergebnis zeigt, dass Personen mit einem Geldvermögen von über einer Million Euro ...