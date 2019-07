Aktualisiert am

Wie steht es um die Start-Ups in Frankfurt? Bild: dpa

Der Wirtschaftsdezernent hat eine wichtige Frage an die Gründer: „Können wir noch ein Bild machen?“ Klar kann er. Schon wenige Minuten später hat Markus Frank die Bilder auf seinem Facebook-Konto veröffentlicht. „Frankfurt Forward Startup Tour – eine heiße Sache, nicht nur wegen der Temperaturen heute“, schreibt er dazu. Und dass ihn die Gründer mit innovativen Ideen begeistert hätten.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Drei Frankfurter Start-ups in vier Stunden hat Frank gestern besucht, und das vermutlich nicht nur für seine Facebook-Chronik, wie bei so mancher Sommertour eines Politikers. Die Tour solle die Möglichkeit bieten, die Start-ups besser kennenzulernen und mit ihnen in einen aktiven Austausch zu treten, sagt er zu Beginn. Als Wirtschaftsdezernent ist er ja schließlich nicht nur für Konzerne und Mittelständler zuständig, sondern eben auch für Start-ups. Und bei denen herrscht derzeit sicher sommerlichere Stimmung als bei den kriselnden Banken oder der konjunkturbesorgten Industrie.