Die Berliner Koalition hat die Ziele für den Einsatz von Wasserstoff zur Energieversorgung in der Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie noch einmal höher gesteckt: Im Jahr 2030 soll der Verbrauch des Gases, das fossiles Erdgas beispielsweise in der industriellen Produktion ersetzen soll, schon bei 95.000 bis 130.000 Gigawattstunden liegen. Dafür sollen bis zu 1800 Kilometer Pipelines für den Transport bereitstehen und so viele Elektrolyseure aufgebaut sein, dass hierzulande zumindest genug Gas für zehn Gigawatt Energieleistung erzeugt werden kann. Der Rest müsste importiert werden. Gelingt dieser Plan, werden Unternehmen und wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen aus Rhein-Main daran ihren Anteil haben. Das zeigt auch der kürzlich vom hessischen Wirtschaftsministerium herausgegebene Abschlussbericht der Veranstaltungsreihe „Materials to Repower EU“.

In dieser haben sich seit Oktober nahezu 70 Experten aus Wirtschaft, Forschung und Politik mit sehr praktischen Fragen auseinandergesetzt – vor allem mit den Materialien, die für die Herstellung, den Transport sowie den sicheren Einsatz von Wasserstoff benötigt werden. Der Bund und das Land Hessen bezuschussen ihre Entwicklung mit einigen Hundert Millionen Euro.

Der Haupttransport soll durch Pipelines laufen

Gewonnen werden kann Wasserstoff durch Elektrolyseverfahren, von denen einige lang erprobt sind, die aber für eine massenhafte Produktion in ihrer heutigen Form zu viel Energie und seltene Materialien wie das Edelmetall Iridium benötigen. 120 Hersteller aus Deutschland arbeiten in gemeinsamen Projekten daran, die Verfahren ressourcenschonender zu machen. Dabei widmen sich die beiden Hanauer Unternehmen Heraeus Precious Metals und Greenerity dem Ziel, den Verbrauch von Iridium in den Katalysatoren von Elektrolyseuren zu senken. Der ebenfalls in Hanau ansässige Chemiekonzern Evonik erforscht währenddessen neue Varianten des Elektrolyseverfahrens, die gänzlich ohne Iridium und andere Edelmetalle auskommen.

Die Forscher der Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie (IWKS) mit Sitz in Alzenau und Hanau prüfen hingegen, wie sich das Gas, auf dem viele Hoffnungen der Energiewende ruhen, jenseits der Elektrolyseverfahren gewinnen ließe. Auch Biomasse oder Plastikmüll können Quellen sein – die hessischen Forscher haben „erfolgversprechende“ Versuche mit Corona-Masken gemacht und daraus mithilfe von Plasma Kohlenstoff und Wasserstoff gewonnen, heißt es in dem Bericht.

In den Laboren in Hanau und Alzey ist auch das Thema Wasserstofftransport und -lagerung ein Forschungsgebiet, unter anderem wird an Legierungen für „Wasserstoffbatterien“ gearbeitet, um das Gas, das in reiner Form so gut wie gar nicht transportabel ist, nicht nur gebunden in Ammoniak oder Methan, sondern in festen Einheiten zum Verbraucher bringen zu können. Der Haupttransport soll durch Pipelines laufen, 130 Kilometer Leitungen etwa zu Evonik, dem Glashersteller Schott in Mainz und in den Industriepark Höchst sollen schon vom nächsten Jahr an zur Verfügung stehen.

Einsatz im Verkehrssektor

Wie sehr die Unternehmen auf das Wasserstoff-Zeitalter warten, zeigt auch die jüngste Stellungnahme der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) zur Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie. „Viele hessische Betriebe können bereits heute ihre Produktionsprozesse auf Wasserstoff umstellen“, sagt Birgit Ortlieb, Vorsitzende des VhU-Energieausschusses. Nun müssten die beschriebenen Maßnahmen „schnellstmöglich umgesetzt werden – insbesondere die Erarbeitung einer Importstrategie für Wasserstoff und Wasserstoffderivate“. Die VhU begrüßt grundsätzlich, dass die Strategie diesmal den Einsatz von Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen mit CO2-Abscheidung und -Speicherung sowie andere, noch nicht vollkommen fossilfreie Gewinnungsarten berücksichtigt.

Klaus Rohletter, Vorsitzender des VhU-Verkehrsausschusses, ergänzt die Stellungnahme um den Hinweis auf den Verkehrssektor: „Nicht nur für schwere Nutzfahrzeuge, auch für den Einsatz von E-Fuels in Pkw, für den Einsatz von klimaneutralem Kerosin im Flugverkehr und für den Einsatz im Schienen- und Schiffsverkehr muss Wasserstoff in einer nationalen Strategie berücksichtigt werden“, fordert er. Die Bundesregierung setze zu stark auf Elektrofahrzeuge. Gäbe es klimaneutrale Kraftstoffe, könnten Millionen Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor treibhausgasneutral weiterfahren.