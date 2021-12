Geht doch : Was Knoblauch-Geruch von den Fingern vertreibt

Spaghetti aglio e olio kochen? Herrlich. Wenn danach nur der Geruch an den Fingern nicht wäre. Es gibt aber ein billiges wie zuverlässiges Gegenmittel. Und das beste ist, jeder hat es schon in seiner Küche.

Der kleine Hunger meldet sich von jetzt auf gleich. Was geht nun auf die Schnelle? Spaghetti aglio e olio! Nudeln, Knoblauch und hübsche Cocktail-Tomaten finden sich in der Küche. Und die scharfe Gewürzmischung mit Chili für den richtigen Pfiff steht auch griffbereit. Das Olivenöl sowieso. Dazu passt ein bunter Salat mit Paprika, Schalotten und Zwiebeln, unter anderem. Das klappt.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung.



Wobei die eigentliche Aufgabe nach der Vorbereitung ansteht. Während also der Wasserkocher einen Liter auf die richtige Temperatur bringt und das Erhitzen auf der Herdplatte verkürzt, was zudem auch ökologisch sein soll, macht sich der Freizeitkoch ans Werk. Und schält ein paar Knoblauchzehen. Drei, vier ordentlich dicke Zehen sollten reichen. Die enthäuteten Teile dann mit dem Schälmesser, der Hesse an sich kennt es als „Kneipche“, in dünne Scheiben schneiden und dieselben dann noch klein hacken.

Edelstahl hilft gegen schlechten Geruch

Derweil zieht der charakteristische Duft in die Nase und förmlich in die Haut der Finger ein, die mit ihnen zugange sind. Da bietet es sich an, mit der Zwiebel und dem anderen Gemüse für den Salat das Gleiche zu machen: schälen, zerteilen und fein hacken.

Der wunderbar in die Jahreszeit passende Feldsalat vom Wochenmarkt ist alsbald von den üblicherweise mitgelieferten Erd- und Sandkörnchen befreit sowie angerichtet mit Essig-Öl-Honig-Sauce. Nun noch das Olivenöl vorsichtig erhitzen, Knoblauch nebst Gewürzen und Tomaten dazugeben und vor sich hin köcheln lassen.

Doch, ach, die eigentliche Aufgabe wartet noch: die Finger wieder frisch machen. Es gibt ja allerlei Tipps dazu. Von Essigwasserbehandlung haben wir gehört. Auf stark parfümierte Seife soll manch einer schwören. Wir bevorzugen eine zuverlässige wie billige Methode – und reiben die Finger an unserer Edelstahlspüle ab. Die ist sowieso da. Ein paar Sekunden reichen, um den Mief zu vertreiben. Garantiert. Im Zweifel tut es auch ein Stahltopf.