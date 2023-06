Aktualisiert am

Was tun, wenn das Internet nicht funktioniert?

Langsames Internet ist ein Ärgernis. Was können Verbraucher tun, wenn die Verbindung langsamer ist als vertraglich vereinbart?

Wenn das Internet nicht läuft, geht im Homeoffice gar nichts mehr. Dann sollte man sich an seinen Anbieter wenden. Bild: dpa

„Läuft’s bei dir auch nicht?“, ruft es aus dem Dachgeschoss. „Nee“, lautet die Antwort aus dem Erdgeschoss, wo das Internet an diesem Tag ebenfalls stockend arbeitet. Eines der Kinder sitzt bereits seit einer Stunde direkt vor dem Router. Ob die Recherche für die nächste Hausarbeit von hier aus besser läuft? Ein Blick in das etwas verzweifelte Gesicht des Teenagers lässt Zweifel aufkommen.

Diese Szene dürfte vielen Menschen in Deutschland bekannt vorkommen. Denn solche oder ähnliche Erlebnisse mit einem holprigem Internetanschluss haben viele Nutzer. Dementsprechend gehören Fragen zum Thema auch zum Klassiker bei den Verbraucherzentralen im Land. Auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz informiert in digitalen Veranstaltungen regelmäßig zu den am häufigsten gestellten Fragen. Michael Gundall aus dem Fachbereich Digitales und Verbraucherrecht fragte gleich zu Beginn des jüngsten digitalen Treffens, ob die Zuhörer schon einmal Ärger mit ihrem Anbieter hatten. Das Ergebnis: 90 Prozent bejahten.