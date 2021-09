Stammsitz Rüsselsheim : Wieso Opel den größten Werksumbau seiner Geschichte erlebt

Im Opel-Werk in Rüsselsheim beginnt in den nächsten Wochen die Produktion der E-Modelle von Astra und DS4. Darauf hat sich die Belegschaft mehr als ein Jahr lang vorbereitet.

Uwe Hochgeschurtz, der neue Mann an der Spitze von Opel, hätte keinen besseren Einstand haben können. Der Vertriebsmann, der den Finanzexperten Michael Lohscheller abgelöst hat, durfte an seinem ersten Arbeitstag am Stammsitz in Rüsselsheim seine Stärken ausspielen und den runderneuerten Astra vorstellen. An seiner Seite stand Fußballtrainer Jürgen Klopp, der für den Astra als prominenter Markenbotschafter fungiert. Ein Termin, wie bestellt für den neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung der einzigen deutschen Tochterfirma des Stellantis-Konzerns.

Der Astra ist neben dem Kleinwagen Corsa der Hoffnungsträger der Marke mit dem Blitz schlechthin. Er steht für ein Viertel der Verkäufe des Unternehmens. Zudem stellt Opel den neuerdings schnittigen Kompaktwagen nur in Rüsselsheim her. Und zu den Neuigkeiten der Weltpremiere am 1. September gehörte auch die Nachricht, dass der Astra anders als erwartet auch als reines Elektrofahrzeug auf den Markt kommen wird und nicht nur als Verbrenner und Plug-in-Hybrid.