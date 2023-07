Finanzbildung wird in deutschen Schulen vernachlässigt. Deshalb lädt die Deutsche Bank Schüler in ihre Frankfurter Zentrale ein. Die dort aufkommenden Fragen überraschen.

Um eine Antwort auf diese Frage kommt Ben Alka nicht herum. „Welches Auto fährst du?“, will Cem wissen. Cem ist in der zwölften Klasse der Offenbacher Rudolf-Koch-Schule und vor den Sommerferien mit seinen Klassenkameraden zu Gast bei der Deutschen Bank. Dort ist Ben Alka zuständig für die Unternehmensstrategie – und an diesem Tag eine Art Aushilfslehrer. In der Abschlussrunde hatte Alka wohl mit Fragen zur Inflation oder zu Geldanlage gerechnet, nicht aber zu seinem bevorzugten Fortbewegungsmittel. Ein Auto sei nicht das Wichtigste im Leben, antwortet er diplomatisch, doch Cem gibt sich damit nicht zufrieden. In seinem Vortrag über Aktien, da habe er doch einmal BMW erwähnt, „also fährst du BMW“. Ben Alka grinst, schaut auf die Uhr, bedankt sich bei den Schülern für die angeregte Diskussion und schickt sie in die Mittagspause.

Christian Petrak spendet zufrieden Beifall. Es ist ein guter Tag für ihn und seine Schüler in der Zentrale des milliardenschweren Finanzkonzerns. Denn im Schulunterricht bleibt wenig Zeit für Geldthemen. „Finanzbildung wird in der Schule sehr stiefmütterlich behandelt“, sagt Petrak, „leider“.