Zukunft nach dem Auto : Was im Parkhaus möglich ist

Weniger Verkehr in der Stadt bedeutet auch weniger Bedarf an Parkplätzen. Garagenbetreiber in der Pendlerhauptstadt Frankfurt suchen nun nach Alternativen. Eine Wäscherei ist dabei nur eine der Optionen.

Im Parkhaus wird jetzt auch gekocht. „Dark Kitchen“ nennt sich der Container, darin befindet sich eine Küche, in der Lieferdienste Essen zubereiten. Das ist vielleicht etwas eng und dunkel, mitten in der Tiefgarage, aber dafür zentral in der Stadt. Und dabei muss es ja nicht bleiben. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Logistiker die freien Flächen als Umschlagplatz für Pakete und Päckchen nutzten? Natürlich können Autos in Zukunft autonom einparken, sodass Autofahrer nur noch bis zu einer Abstellfläche am Eingang fahren. Und der Durchzug im Parkhaus, der ließe sich sicher mit Windrädern zu Strom umwandeln.

Wer beim Parkhausbetreiber Apcoa derzeit nachfragt, wie er seine Zukunft sieht, hört viele solcher Ideen. Die mit den „Dark Kitchens“ wurde sogar schon umgesetzt, in England. Aber alle diese Ideen haben eins gemeinsam: Sollten sie wahr werden, dürften Parkhäuser in einigen Jahren kaum wiederzuerkennen sein.