Was die gute alte D-Mark noch wert ist

Münzgeld als Sammlerobjekt : Was die gute alte D-Mark noch wert ist

Auch zwei Jahrzehnte nach ihrem Ende als Zahlungsmittel ist die Deutsche Mark keineswegs Geschichte. Nach Angaben der Bundesbank waren im Jahr 2020 noch immer Scheine und Münzen im Wert von zusammen 12,4 Milliarden Mark nicht in Euro umgetauscht – „ausstehend“, wie es bei der Bundesbank heißt. Der Betrag hat sich zuletzt kaum noch verringert. 2010 war es gerade eine Milliarde mehr gewesen. Das war allerdings so oder so nur noch ein Bruchteil der einst im Umlauf befindlichen Scheine und Münzen, deren Wert sich im Jahr 2000 der Bundesbank zufolge zusammen auf 274 Milliarden Mark belaufen hatte.

Hat die alte Währung inzwischen einen Sammlerwert? Nur in speziellen Fällen, wie Walter Braun, Inhaber des Fachgeschäfts Münzen-Medaillen-Frankfurt am Roßmarkt, sagt. Er nennt 50-Pfennig-Stücke mit der Jahresprägung 1950, dem Buchstaben „G“, was für den Prägeort Karlsruhe stehe, sowie dem Schriftzug „Bank Deutscher Länder“. Ein solches Geldstück bringe je nach Zustand zwischen 50 und 250 Euro, denn es sei sehr selten. Grundsätzlich war auf den Münzen von 1950 schon „Bundesrepublik Deutschland“ zu lesen.

Zum zweiten nennt Braun Fünf-Mark-Stücke von 1958 mit einem „J“, das stehe für Hamburg. In der dortigen Münzstätte habe es damals gebrannt, so dass es immer schon nur wenige Geldstücke dieser Art gegeben habe; sie würden heute mit 100 bis 600 Euro gehandelt.

Drittens erwähnt der Händler Zwei-Pfennig-Stücke von 1967 mit einem Eisenkern oder von 1969 ohne einen solchen, die in der Regel Teil eines vollständigen Kursmünzensatzes seien. Denn eigentlich seien diese Geldstücke erst von 1968 an mit einem Eisenkern hergestellt worden. Doch gebe es eben einige aus dem Jahr zuvor, die schon damit gefertigt worden seien, und ebenfalls einige aus dem Jahr darauf noch ausschließlich mit Kupferlegierung. Zu erkennen ist der Unterschied leicht: Wenn eine Münze einen Eisenkern hat, ist sie magnetisch.

Ein Kursmünzensatz von 1967 mit solch seltenen Münzen bringe bis zu 2.200 Euro, sagt Braun. Die Münzen von 1969 allein mit Kupferlegierung – sie wurden nur in Hamburg geprägt – würden mit 1.500 Euro gehandelt. Schließlich führt Braun Fünf-Mark-Stücke aus der Zeit bis 1974 auf, die heute 3,50 bis 4,50 Euro brächten, weil sie sieben Gramm Feinsilber enthielten.

Der Händler rechnet nicht damit, dass der Wert all dieser seltenen Münzen noch stark steigt; die meisten sammelten heutzutage Euro-Münzen. Wer Deutsche Mark in Euro umtauschen möchte, kann dies nach wie vor bei der Bundesbank erledigen, auch postalisch. Braun bietet mit seinem Unternehmen epoxa.de ebenfalls einen solchen Service an.