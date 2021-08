Glasfaseranschlüsse : Das große Buddeln für schnelleres Internet

Ob auf dem Land oder in der Stadt – überall in Hessen trommeln Politik und Unternehmen für Glasfaseranschlüsse. Die Chance sollten Hausbesitzer ergreifen, auch wenn sie den Anschluss vielleicht erst später nutzen.

Elf Prozent fehlen noch zum Glasfaser-Glück in Flörsheim, denn bisher – Stand Ende August – haben erst 29 Prozent der Haushalte dem Breitbandausbau durch das Unternehmen Deutsche GigaNetz zugestimmt. Nur im Ortsteil Weilrod wurde bisher die Quote von 40 Prozent erreicht. Dort wird schon seit Mitte Juli gebaut. 40 Prozent, so viele Ja-Stimmen nehmen sich Unternehmen üblicherweise vor, damit sich die Investition für sie rechnet.

Die Deutsche GigaNetz plant und baut in Flörsheim ohne Förderung. So macht es auch die Entega in Darmstadt. Eine Ausschreibung entfällt in diesem Fall. Damit es am Ende mit der Quote klappt, helfen willige Hausbesitzer mit, indem sie Schildchen in ihre Vorgärten setzen, auf denen es heißt: „Wir sind dabei“. Auch im Untermainstädtchen Flörsheim sieht man zurzeit solche Botschaften. Sie dürften manchen Nachbarn, der zaudert, unter Druck setzen.