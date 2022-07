Bauzinsen in Frankfurt : Warum sich junge Menschen kein Eigenheim mehr leisten können

Himmelweite Unterschiede: Die Bauzinsen sind so stark gestiegen, dass sich in Frankfurt viele junge Menschen das Bauen nicht mehr leisten können. Bild: dpa

Wer kann sich künftig in Frankfurt ein Eigenheim leisten? Diese Frage ist aufgrund hoher Immobilienpreise und steigender Zinsen aktueller denn je. Ob Eigennutzer oder Kapitalanleger: Wer in den vergangenen Jahren in Frankfurt in eine Wohnung oder ein Haus investiert hat oder so etwas plant, der steht womöglich vor bösen Überraschungen. Denn einerseits könnten Anschlussfinanzierungen für Kredite deutlich teurer werden und womöglich das Budget des Verbrauchers übersteigen; umgekehrt zeigt sich, dass sich immer mehr vor allem junge Menschen von ihrem Traum von den eigenen vier Wänden in Frankfurt verabschieden müssen, weil er derzeit einfach nicht mehr bezahlbar ist.

So hat sich der Zinssatz für einen Immobilienkredit, der im Januar bei der Frankfurter Sparkasse noch bei einem Prozent lag, seitdem verdreifacht, berichtet Andrea Kilian, Vertriebsleiterin für Immobilienfinanzierungen bei der Sparkasse. In Kundengesprächen mache sich die Zinsentwicklung in den vergangenen Wochen „extrem bemerkbar“, stellt sie fest. „Das bringt viele Menschen an die Grenzen.“