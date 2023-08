In Deutschland stehen Tausende Unternehmensübergaben an. Es droht die Gefahr, dass viele einfach verschwinden. Wieso ist das so?

Schlaflose Nächte? Hatte er schon einige, sagt Jörg Brömer und beginnt mit seiner Aufzählung. Brömer ist Inhaber eines Wiesbadener Bauunternehmens, 90 Mitarbeiter, 60 Millionen Euro Umsatz, Brömer ist die vierte Generation, die den Betrieb führt. Diese Last wiegt bisweilen schwer, „doch darüber redet kaum jemand“, klagt der Mann auf einer Veranstaltung des CDU-Wirtschaftsrats Hessen beim Verband Hessenchemie in Wiesbaden. Finanziell habe das Unternehmen permanent millionenschwere Außenstände, so Brömer weiter: Die Kunden wollen wenig zahlen, die Lieferanten mit Skonto überweisen, und am Zehnten jedes Monats ist die Unternehmenssteuer fällig. Wenn dann beim Finanzamt der Jahresabschluss eingereicht werden muss, die Wirtschaftsprüferin aber ein Kind erwartet, droht dem Unternehmen direkt ein schlechtes Rating. Das sei seine tägliche Realität, sagt der Firmeninhaber.

In Deutschland Unternehmer zu sein, findet Brömer, „das grenzt häufig schon an Selbstausbeutung“. Kein Wunder, dass viele jüngere Menschen davon abgeschreckt würden, findet Michael Boddenberg (CDU). Der hessische Finanzminister stammt selbst aus einer Unter­nehmerfamilie, sein Vater machte sich einst als Fleischer selbständig. Heute sei es schwierig, für Unternehmen Nachfolger zu finden, die bereit sind, die von Brömer geschilderte Verantwortung und Belastung zu übernehmen, die auch Boddenberg aus dem väterlichen Betrieb kennt. „Wir haben ein Nachfolgepro­blem“, sagt der Minister.