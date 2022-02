Energiewende : Warum Mainova ihren Privatkunden nur noch Ökostrom verkauft

Aktualisiert am

Ob sie ihn bestellt haben oder nicht: Der Energieversorger Mainova verkauft an seine Privatkunden nur noch Ökostrom. Aber wo kommt der plötzlich her?

Wo der Wind bläst: An solchen Windenergieparks wie hier im brandenburgischen Nauen ist die Mainova beteiligt. Bild: dpa

Hunderttausende haben es längst getan, viele andere den lästigen Verwaltungskram immer wieder aufgeschoben. Der Frankfurter Energieversorger Mainova hat seinen Privatkunden die Entscheidung nun abgenommen und sie alle zu Verbrauchern von Ökostrom gemacht. An private Haushalte liefere die Mainova seit Jahresbeginn nur noch klimaneutral erzeugten Strom, heißt es in der dazugehörigen Mitteilung. Die Kundenverträge seien automatisch umgestellt worden, an Preisen und Vertragslaufzeiten ändere sich nichts.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol.

Kann Klimaschutz also doch gelingen, ohne dass man an seinem Verbraucherverhalten aktiv etwas ändern muss? Die Antwort lautet Ja und Nein.