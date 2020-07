Standort für Start-ups : Hessen fehlen die Softwaregründer

Aktualisiert am

Offenbar obligatorisch: Kicker im Gründerzentrum „Haus 61“ an der Frankfurter Kaiserstraße Bild: Wonge Bergmann

Hessen fällt im Rennen mit anderen Bundesländern um hoffnungsvolle junge Unternehmen weiter zurück. Zwar ist auch in ganz Deutschland insgesamt weniger Geld in diese Start-ups geflossen, aber immerhin wurden insgesamt mehr Neugründungen finanziert. In Hessen hingegen steht vor beiden Zahlen ein signifikantes Minus: Die Zahl der Transaktionen ist von 15 auf nur noch neun gefallen, zudem wurde mit sechsstatt 21 Millionen Euro auch erheblich weniger investiert als noch vor einem Jahr.

Zum Vergleich: In ganz Deutschland ist die Zahl der Finanzierungsrunden um 8 Prozent auf 360 gestiegen, und investiert wurden 2,2 Milliarden Euro, immerhin „nur“ 22 Prozent weniger als in der vergleichbaren Zeitspanne des Vorjahres. Das sind Ergebnisse des Start-up-Barometers der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Berücksichtigt wurden Unternehmen, deren Gründung höchstens zehn Jahre zurückliegt.