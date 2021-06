Unternehmensberatung : Warum Accenture keine Zentrale hat

Aktualisiert am

In Kronberg finden sich Weltmarktführer: Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble ist hier mit seinen Marken „Oral B“ und „Braun“ vertreten, aber auch Accenture, die Unternehmensberatung mit dem höchsten Beratungsumsatz der Welt. Kronberg ist ein wichtiger Standort für beide Unternehmen; Procter & Gamble investiert an Ort und Stelle regelmäßig, auch der Accenture-Standort macht einiges her: Aber zugekauft wird anderswo.

Während P&G gerade ein neues Forschungszentrum für eine nachhaltige Lieferkette am Ort eröffnet hat, ist es Accenture-Deutschlandchef Frank Riemensperger trotz aller Größe wichtig, dass hier nicht von einer „Deutschland-Zentrale“ die Rede ist: „Wir sind hier, weil die Rhein-Main-Region wirtschaftlich sehr stark ist. Rund 2700 Mitarbeiter arbeiten grundsätzlich von Kronberg aus, aber vor allem beim Kunden. Zum Vergleich: Insgesamt haben wir in der deutschsprachigen Region plus Russland, das wir mit hinzuzählen, rund 14.000 Mitarbeiter“, sagt Riemensperger.