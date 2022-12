Infraserv-Chef Vormann : Warum der Industriepark nicht allein auf grüne Energie setzen kann

Herr Vormann, Sie haben im Industriepark vor 32 Jahren angefangen. Können Sie sich an Ihren ersten Tag erinnern?

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Absolut. Das war mein erster Job nach dem Studium. Ich fühlte mich erstmal ein bisschen verloren in diesem Riesenwerk und im damaligen Finanz- und Rechnungswesen der Hoechst AG. Viele neue Menschen, viele neue Eindrücke, viele Hierarchien, viele unbekannte Namen, viele Regeln – und viele Regeln, die mir gar nicht gefallen haben.

Welche zum Beispiel?

Der feste Arbeitsbeginn um 7.30 Uhr morgens; ich bin eher ein Spätaufsteher, so kam ich wiederholt zu spät. Das führte dazu, dass mein Chef auf mich zukam und sagte, er sei zwar mit meiner Leistung sehr zufrieden, nicht aber mit meiner Pünktlichkeit. Um weiteren Problemen aus dem Weg zu gehen, wurde mein Arbeitsvertrag angepasst, mit offiziellem Arbeitsbeginn um 8 Uhr.

32 Jahre sind Sie geblieben, hätten Sie das damals gedacht?

Nein. Ich habe mich damals für Hoechst entschieden, weil ich möglichst schnell ins Ausland wollte. Die Hoechst AG war damals noch einer der am stärksten international aufgestellten Konzerne in Deutschland. Bei meiner Bewerbung hieß es: „Wenn Sie sich hier bewähren, dann werden Sie in spätestens zwei Jahren das erste Mal ins Ausland geschickt.“ Tja, daraus ist nie was geworden.

Dafür haben Sie Karriere gemacht.

Ich bin sehr früh in eine verantwortungsvolle Rolle für eines der wichtigsten Projekte gekommen, die Konzernrestrukturierung der Hoechst AG im Jahr 1997, die dann später – 1999 – auch zur Konzernspaltung führte.

Es gibt viele, die der alten Hoechst AG nachtrauern. Sie auch?

Nein. Die Hoechst AG war ein Unternehmen, das nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus der Entflechtung der alten IG Farben entstanden ist. Man muss diese Neugründung mit größtem Respekt betrachten. Aber das, was dann seit Ende der Siebziger daraus wurde, war schon ein extrem hierarchisch geprägtes Gebilde mit undurchsichtigen Strukturen und wenig Transparenz. Die Vorstände waren weit weg von den Kunden und vom Geschäft. In der alten Struktur der Neunziger Jahre hätte die Hoechst AG nicht mehr lange überlebt.

Teil der Aufspaltung war auch die Bildung eines eigenständigen Industriepark-Betreibers namens Infraserv – was damals sehr ungewöhnlich war.

Für Deutschland stimmt das – es gab hier kein Vorbild. Allerdings gab es beim Umbau der britischen Imperial Chemical Industries wenige Jahre zuvor eine Entwicklung, die in eine ähnliche Richtung ging. Aber einfach war es nicht, die Hoechst-Standorte waren damals sehr unterschiedlich. Trotzdem versuchten wir ein Konzept zu finden, das für alle deutschen Standorte adaptierbar und auch schnell vertraglich umsetzbar war. Und den Fiskus wollten wir auch nicht reich machen.

Wie meinen Sie das?

Wenn wir neben den operativen Geschäftsbereichen der Hoechst AG auch die Infrastruktur der Werke einfach in rechtlich selbständige Teileinheiten ausgegliedert hätten, hätten wir stille Reserven auflösen und versteuern müssen. Also haben wir nach einem Weg gesucht, wie wir für alle Ausgliederungen einen sogenannten steuerlichen Teilbetrieb schaffen können. Das war gerade in Höchst nicht einfach, wo es etwa ein zentrales Kraftwerk und eine zentrale Abwasserreinigungsanlage gibt, die von damals zehn bis zwölf unterschiedlichen operativen Kunden genutzt wurden. Die Lösung für uns bestand dann darin, die größten Standortnutzer gleichzeitig zu Anteilseignern von Infraserv zu machen.