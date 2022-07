Fachkräftemangel : Die importierte Krankenschwester

Aktualisiert am

Pflegekräfte sind hierzulande kaum zu finden. Ein Mediziner in Frankfurt holt sie darum aus dem Ausland und sorgt für Erfolgsgeschichten.

Ja, ein wenig Heimweh, habe ich schon“, sagt Thi Thu Thao Ngu­yen. Dagegen helfen der jungen Vietnamesin tägliche Telefonate mit ihren Eltern – sofern es der Zeitunterschied von fünf Stunden und ihr Dienstplan zulassen. Denn Nguyen arbeitet seit Februar als Pflegekraft im Offenbacher Sana-Klinikum auf der Station für Nierenkranke, wie sie in nahezu perfektem Deutsch berichtet. Dazu gekommen ist sie, weil der Direktor ihrer Universität nach einem Besuch in Deutschland von anderen Absolventen seiner Hochschule erzählt habe, die nun dort arbeiteten. „Meine Eltern haben mich unterstützt und gesagt, dass Deutschland ein gut entwickeltes Gesundheitssystem und eine gute Lebensqualität hat und mir gute Chancen bietet“, berichtet die Vierundzwanzigjährige, die einen Bachelor als Gesundheits- und Krankenpflegerin hat.

Ihr den Weg nach Deutschland und in die Anstellung bei der Offenbacher Klinik geebnet hat das Frankfurter Unternehmen Talent-Orange von Tilman Frank. Der Mediziner, der während seiner Facharztausbildung zur Unternehmensberatung McKinsey gewechselt war, hatte sich mit einer Personalvermittlung zunächst für Führungskräfte und seit gut zehn Jahren für Mitarbeiter für Kliniken und Betreuungseinrichtungen selbständig gemacht. Inzwischen ist sein Unternehmen Talent-Orange am Frankfurter Westhafen ansässig und betreibt einen Campus für Pflegekräfte in Neu-Isenburg.