Trotz niedriger Preise : Bauern bleiben auf Spargel und Erdbeeren sitzen

Das Edelgemüse ist so billig wie nie, trotzdem bleibt es in den Märkten liegen. Für viele Bauern lohnt sich die Ernte nicht mehr. Bei den Erdbeeren sieht es nicht besser aus.

Auf den Spargelfeldern in Hessen herrscht zu dieser Jahreszeit eigentlich Hochbetrieb. Doch auf einigen Flächen wachsen in diesem Jahr kleine Bäumchen. Der Spargel schießt in die Höhe, beim Kontakt mit dem Sonnenlicht entwickeln sich aus den Sprossen hohe Stängel mit farnartigem Laub. Denn niemand kommt, um den Spargel zu ernten. Das „weiße Gold“, wie das Edelgemüse auch genannt wird, ist zum Ladenhüter geworden – nicht anders ist es bei den Erdbeeren. Für viele Bauern lohnt sich die Ernte in diesem Jahr finanziell nicht. Sie lassen die Stangen wachsen und die Erdbeeren hängen.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Dreißig Prozent seines Spargels lässt auch Landwirt Rolf Meinhardt auf seinem Tannenhof in Weiterstadt derzeit austreiben, ohne ihn abzuernten. „Im nächsten Jahr wird er so hoffentlich dicker“, sagt er. Die Spargelbauern seien von den beiden Corona-Jahren verwöhnt. Weil Verbraucher nicht verreisen und lange Zeit nicht in Restaurants gehen konnten, hätten sie sich eben daheim Spargel gegönnt.