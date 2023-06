Aktualisiert am

Wartet auf Papiere: Geselle Eshete Masresha in der Betriebswerkstatt des Handwerksunternehmen Ruhland+Riegeler. in Rödermark. Bild: Rosa Burczyk

Eshete Masresha antwortet zögernd. Der Vierundzwanzigjährige möchte eigentlich lieber nicht, dass über ihn berichtet wird. Er befürchtet, dass das bei der Ausländerbehörde für Ärger sorgen könnte. Und den will der junge Mann, der als abgelehnter Asylbewerber um eine längere Duldung bangt, nicht riskieren. Denn er möchte in Rödermark bleiben und arbeiten.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Kerstin Riegler möchte das mindestens genauso sehr wie ihr Angestellter. Die Mitinhaberin des Metallbauunternehmens Ruhland Riegler sagt klipp und klar: „Wir brauchen Eshete, wir finden doch sonst keine Leute.“ Schon vor gut einem Jahr hat der junge Mann seine Gesellenprüfung abgelegt. Er ist wertvoll für das Unternehmen, in dessen Fluren die Bilder vieler bekannter Gebäude aus der Region mit Zink-, Kupfer- oder anderen Metallkonstruktionen auf dem Dach hängen.

Vom Flughafen, wo die Firma derzeit an einem Verbindungstrakt arbeitet, gibt es noch kein Foto. Masresha darf dort nicht mitarbeiten, dazu bräuchte er einen deutschen Personalausweis. Den hätte der gebürtige Äthiopier gern, der mit seinem jüngeren Halbbruder und einem Cousin 2015 als Sechzehnjähriger nach Deutschland gekommen ist. Die Sprache hat er sich zunächst über eine Handy-App beigebracht und dann mithilfe von Ehrenamtlichen weitergelernt. Anschließend hat er den Hauptschulabschluss gemacht, denn in Äthiopien hatte der Sohn von Bauern nur drei Jahre lang die Schule besucht.

„Deutsche wollen nicht am Bau arbeiten“

Während einer Fördermaßnahme habe er sein Berufsziel gefunden: „Ich habe mit Metall gearbeitet, und das hat mir Spaß gemacht.“ So suchte Eshete Mas­resha eine Lehrstelle und kam 2018 zu Rieglers, wo er in dem handwerklichen Betrieb mit 32 Mitarbeitern seine dreieinhalbjährige Ausbildung absolvierte. „Er hat einen besseren Abschluss gemacht als mancher mit Deutsch als Muttersprache“, sagt Kerstin Riegler. Die Firma habe ihn mit Sprachkursen unterstützt und auch sonst, wenn er Hilfe brauchte – bei der Wohnungssuche etwa und immer wieder bei Behördengängen.

Mehr zum Thema 1/

Dass Masresha immer noch keine langfristige Bleibeperspektive hat, ärgert Riegler sehr. Wenn sie von den Ankündigungen der Bundesregierung zur Erleichterung von Fachkräfteeinwanderung hört, wird sie regelrecht sauer. Wer wie Masresha eine gute Ausbildung absolviert habe und im Unternehmen gebraucht werde, sollte auch bleiben dürfen, findet sie. „Schließlich haben wir in ihn viel investiert“, hebt die energische Chefin hervor. Inzwischen sei Masresha mit einem Bruttogehalt von rund 3400 Euro auch ein guter Steuerzahler. Vor allem aber, so ihre Erfahrung: „Deutsche wollen nicht am Bau arbeiten.“

Auch in anderen Handwerksbetrieben kennt man das und setzt auf die Ausbildung von Flüchtlingen. Denn die Schwierigkeiten, Lehrstellen zu besetzen, werden immer größer. Im Februar meldete die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern, dass jeder zweite Betrieb keine oder nicht genügend Lehrlinge finde. Nach Angaben der Kammern waren im Mai fast 2000 offene Lehrstellen registriert. Flüchtlinge rücken damit zunehmend in den Fokus der Handwerker. Von den aktuell 24.059 Lehrlingen in hessischen Handwerksbetrieben stammen nach Angaben der Kammern 2965 aus den acht vorrangigen Fluchtländern: 423 aus Afghanistan, 224 aus Eritrea, 438 aus dem Irak, 439 aus Iran, 232 aus Nigeria, 461 aus Pakistan, 273 aus Somalia und 475 aus Syrien.