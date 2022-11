Supermärkte und Lieferketten : Was Champagner mit Asien zu tun hat

Aktualisiert am

Was Champagner mit Asien zu tun hat

Ein Rentner vor dem Nahkauf am Lindenbaum in Frankfurt sagt, eigentlich könne er gerade gar nicht einkaufen. Obwohl er schon mehr auf Angebote achte als früher und auf kleine Genüsse wie eine Packung Lachs verzichte, sei sein Budget am Ende des Monats aufgebraucht. Für diesen Einkauf habe er Geld aus seiner kleinen Reserve nehmen müssen.

Marktleiter Gert Knobling kennt die Sorgen seiner Kunden. Ihn aber treibt derzeit ein anderes Problem um: überhaupt Ware zu bekommen. 50 bis 60 Mal am Tag würden die Kassiererinnen gefragt, warum Joghurt, Bananen oder Nudeln in den Regalen fehlten. „Die flippen aus“, sagt Knobling. Manche Kunden würden sogar aggressiv. Doch die Mitarbeiter „können die Kuh nicht selber melken“, so der Chef. Nur Wein werde noch verlässlich geliefert, damit könne man sich Lücken im Regal, teure Lebensmittel oder hohe Energiekosten schön trinken, sagt er scherzhaft.