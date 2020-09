Corona-Schuldenpaket : „Ausgaben ohne Beziehung zur Krise“

Der Name täuscht. „Was die Hessische Landesregierung als Sondervermögen bezeichnet, ist in Wahrheit ein riesiger Schuldentopf.“ So sieht es der Saarbrücker Rechtsprofessor Christoph Gröpl. Die Beschlüsse der schwarz-grünen Koalition zur finanziellen Bewältigung der Corona-Krise hält der Jurist aus verschiedenen Gründen für verfassungswidrig. Auf der Grundlage eines Gutachtens aus seiner Feder kündigten die Fraktionen von SPD und FDP gestern offiziell eine Klage vor dem Staatsgerichtshof des Landes an. Damit bestätigten sie einen Bericht der F.A.Z.

Die schwarz-grüne Mehrheit hatte den Finanzminister nach einer erbitterten Debatte Anfang Juli ermächtigt, bis Ende 2023 Darlehen in einer Höhe von 12,1 Milliarden Euro aufzunehmen. Für die dafür nötige Aussetzung der Schuldenbremse war ursprünglich die Zweidrittelmehrheit des Parlaments nötig. Die schwarz-grüne Koalition hätte also Stimmen aus der Opposition benötigt. Weil sie sich aber mit SPD und FDP nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnte, änderte sie das Begleitgesetz im Lauf der Beratungen so, dass zur Aufnahme der Milliardenkredite die einfache Mehrheit genügte.

Das Argument, dies sei rein formal zulässig gewesen, gehe an der Sache vorbei, meint Gröpl, der an der Universität Saarbrücken lehrt und nach Angaben von SPD und FDP in Prozessen zur Verfassungsmäßigkeit öffentlicher Haushalte eine Reihe von Erfolgen erzielt hat. Die Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit könne man nicht mit einer einfachen Mehrheit abschaffen – schon gar nicht in einem laufenden Verfahren. Das Rechtsstaatsprinzip verlange auch im Parlament Stetigkeit und Vorhersehbarkeit.

Oppositionsargument zur ausgesetzten Schuldenbremse

Der Jurist mit den Schwerpunkten Verfassungs- und Finanzrecht moniert zudem, dass die Aussetzung der Schuldenbremse zwar mit der durch das Virus verursachten besonderen Notlage begründet werde. Viele Ausgaben aber stünden in keinem Zusammenhang mit der Corona-Krise. „Das geht nicht.“ Damit greift Gröpl ein politisches Argument auf, das nicht nur die Opposition, sondern auch Teile der Unionsfraktion schon während er Beratungen im Sommer ins Feld geführt hatten. Als Beispiele hatten sie millionenschwere Hilfen für Bio-Bauern und die Förderung der energetischen Sanierung von Wohnhäusern genannt.

So etwas sei verfassungswidrig, findet Gröpl. „Die Notlagenverschuldung muss unmittelbar durch die Notlage veranlasst sein.“ Was genau man unter „unmittelbar“ zu verstehen habe, sei allerdings nicht definiert. Hierzu werde sich das Gericht sicher äußern, so der Jurist.

Jedenfalls genüge es nicht, Ausgaben mit dem Ziel zu rechtfertigen, die Konjunktur anzukurbeln. Dafür gebe es das spezielle Instrument des Konjunkturkredits. Die Regeln dafür verlangten aber eine Tilgung der Schulden im nächsten Aufschwung. Für das beschlossene Schuldenpaket sei hingegen eine Tilgung über den langen Zeitraum von drei Jahrzehnten vorgesehen.

„Die schwarz-grüne Mehrheit packt die Krise beim Schopf, um Maßnahmen zu finanzieren, die auf der politischen Wunschliste stehen“, so Gröpl. Die hessische Verfassung aber verbiete eine Verschuldung, die über das Maß hinausgehe, das nötig sei, um die Krise bei Anspannung aller Kräfte zu überstehen.

Der Jurist erinnert daran, dass das Land über eine Rücklage von mehr als 1,2 Milliarden Euro verfüge. Die im Vermögen des Landes vorhandene Summe werde aber nicht angetastet. Stattdessen würden Schulden aufgenommen. Kein Privatmensch nehme einen Betrag als Kredit auf, wenn er ihn auf seinem Konto habe. Ein so unvernünftiges Verhalten sei auch dem Staat nicht erlaubt. Konkret verstoße das Land gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit und das Konzept der Schuldenbremse.

Gröpl macht sich auch ein Argument zu eigen, mit dem der Landesrechnungshof die Regierungskoalition vor ihrem Vorhaben gewarnt hatte, nämlich das sogenannte Jährlichkeitsprinzip. Das Haushaltsgrundsätzegesetz schreibe vor, dass über alle Einnahmen und Ausgaben für jedes Jahr gesondert entschieden werden müsse. Als Ausnahmen kämen ausschließlich Doppeletats der Länder in Frage.

Geräuschlose Schulden in der Zukunft

Das Sondervermögen aber erlaube dem Finanzminister über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren hinweg Ausgaben, die eine „geräuschlose“ Verschuldung in zweistelliger Milliardenhöhe nach sich ziehen könnten. Wie berichtet, hatte auch Schwarz-Grün an diesem Punkt rechtliche Schwierigkeiten gesehen und darum im Lauf der Verhandlungen festgelegt, dass Ausgaben in einer Höhe von mindestens einer Million Euro vom Haushaltsauschuss gebilligt werden müssen.

Damit sei die Beteiligung des Parlaments hergestellt, so die Koalition. Das reiche nicht aus, meint hingegen Gröpl. Die erforderliche parlamentarische Beteiligung verlange öffentliche Sitzungen. Der Haushaltsauschuss berate aber grundsätzlich geheim. Er könne zwar eine Behandlung von Themen im Plenum erzwingen. Dieses habe aber nicht die Möglichkeit, über die Ausgaben abzustimmen.

SPD und FDP wollen ihre Klage im November einreichen, damit sich der Staatsgerichtshof mit ihr im nächsten Jahr auseinandersetzen könne. Die AfD-Fraktion hatte schon Anfang Juli angekündigt zu klagen. Sie will nach eigenen Angaben jetzt aber noch abwarten. „Die Erfolgschancen der Klage steigen noch einmal deutlich, wenn die Landesregierung Mittel aus dem sogenannten Sondervermögen zweckentfremdet“, so die Auskunft der Fraktion. Darum wolle man zunächst einmal sehen, wofür die Mittel konkret verwendet würden.