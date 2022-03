Landwirtschaft : Warum Brot und Fritten werden teurer werden

Mehl und Öl sind nicht nur in den Supermärkten seit Beginn des Krieges in der Ukraine knapp. An den Bauern in Hessen liegt das nicht, aber sie könnten helfen und mehr produzieren – im nächsten Jahr.

Es ist überall das gleiche Bild: An den Regalen im Supermarkt um die Ecke ebenso wie im Großmarkt, dort, wo Mehl in Kilopäckchen für den Endverbraucher oder in Säcken für Bäcker und Gastronomen liegen sollte, findet sich oft ein Schild, dass vorerst nur kleine Mengen verkauft werden können – falls überhaupt Ware da ist. Das Gleiche gilt für Raps- und Sonnenblumenöl. „Je Kunde nur eine Flasche“ steht im Tegut-Markt in Sachsenhausen auf einem Zettel am Regal. Bei Selgros in Neu-Isenburg, wo sich Restaurant- und Imbissbetreiber bevorraten, fotografieren sie jetzt ratlos die leeren Regale.

„Die Engpässe sind auf der gesamten Lieferkette zu spüren, und die Lieferanten sowohl beim Einzelhandel als auch beim Großhandel sind dieselben, daher ist die Krise bei uns genauso wie auf dem gesamten Markt zu spüren“, teilt eine Sprecherin von Transgourmet mit, dem Unternehmen, zu dem auch Selgros gehört. Und weil vieles mit vielem zusammenhängt, trifft es auch andere Produkte, die derzeit knapp sind: „Wir erhalten nach wie vor Fritten, die Ware ist jedoch aus vielfachen Gründen knapp“, erklärt Transgourmet und nennt nur die wichtigsten dieser Gründe: Energie, Verpackung, Treibstoff. Die größte Herausforderung sei es derzeit, das fehlende Sonnenblumenöl durch Rapsöl zu kompensieren, „was derzeit den Preis nahezu verdoppelt hat und bis zur neuen Ernte knapp bleiben wird“.