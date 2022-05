Technologiekonzern Schunk : Trotz der Auftragsflut ruht zeitweise die Arbeit

Unwägbarkeiten prägen den Blick in die Zukunft. Nach einem erfolgreichen Jahr 2021 – der Umsatz stieg um 9,5 Prozent auf 1,312 Milliarden Euro und lag damit nur knapp unter dem Vor-Corona-Niveau – leidet die im Maschinenbau und der Werkzeugtechnik aktive Schunk-Gruppe aus Heuchelheim zusehends unter Versorgungsengpässen. „Bis vor Kurzem konnten wir auf gut gefüllte Lager zurückgreifen. Jetzt sind sie leer“, sagt der Vorstandsvorsitzende Arno Roth bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021.

Schlimmer noch: „Wir wissen nicht, welcher Lieferant das nächste Mal welchen Preis aufruft oder ob er morgen die weiße Fahne hisst.“ Dabei seien die Auftragsbücher „voll wie noch nie“. Trotzdem, berichtet der Manager, stünde die Arbeit an den weltweit 67 Standorten zeitweise still. Manchmal seien es Bauteile, die nur ein paar Cent kosten, aber nicht verfügbar sind, was Produktionslinien lahmlegt. „Die Materialverfügbarkeit ist unser Bottleneck.“ Roth sieht von dieser Entwicklung für das laufende Jahr bis zu 50 Prozent des Gewinns gefährdet. Man müsse mit den Kunden über Preiserhöhungen reden.

Betrieb in guter Verfassung

Das Unternehmen, das auch ein wichtiger Zulieferer für die Autoindus­trie ist, reagiert dennoch alles andere als verzagt auf die Krise: „Bis 2025 werden wir ein Drittel unseres Umsatzes mit Innovationen erzielen – Produkten, die neu oder aktuell noch gar nicht auf dem Markt sind“, kündigt Roth an. In Zahlen ausgedrückt, läge das Umsatzziel mit Marktneuheiten dann bei 572 Millionen Euro, ist die Rede.

Der Technologiekonzern mit Stammsitz in der Nähe von Gießen ist trotz der widrigen Umstände in einer guten Verfassung. Bankkredite hat Schunk keine, die Eigenkapitalquote wird mit 69 Prozent angegeben, der Rest seien Rückstellungen. Entlassungen gab es während der Corona-Pandemie an den 67 Standorten in 28 Ländern keine, Kurzarbeit aber schon. Jedem der weltweit 9000 Beschäftigten sei eine Corona-Prämie gezahlt worden, zusammen mit einer Gewinnbeteiligung, die gestaffelt nach Dauer der Zugehörigkeit berechnet wird, seien die Mitarbeiter auf einen Jahresbonus von maximal 4500 Euro gekommen. 25 Millionen Euro hat der Konzern, der mit einigen seiner Produkte ein Weltmarktführer ist, so an die Belegschaft verteilt.

Der Ukrainekrieg belastet Schunk indirekt. Das gestrichene Russlandgeschäft hatte nur ein Prozent des Umsatzes ausgemacht, die Geschäfte konzen­trieren sich auf Europa. 31 Prozent des Umsatzes werden in Deutschland generiert, 28 Prozent im Rest des Kontinents. Wachstumschancen sieht der Vorstandsvorsitzende vor allen in Asien/Ozeanien (bisher 25 Prozent) und den USA (bisher 15 Prozent). Daher werden die Standorte in Texas und China ausgebaut.

Schunk ist dank seiner breiten Aufstellung in zehn Geschäftsfeldern – Kohlenstoff, Keramik, Faserverbundstoffe, Sintermetalle, Quarz, Umweltsimulation, Klimatechnik, Ultraschall, Optik und Laser –, die Produkte und Dienstleistungen in der Werkstofftechnik und im Maschinenbau anbieten, relativ krisenfest. Der Vorstandsvorsitzende weist darauf hin, dass das Unternehmen jedes Jahr etwa 100 Millionen Euro in Innovationen investiert. 2022 werden es sogar 174 Millionen sein. Gerade wurden zwei Innovationszen­tren eröffnet: eines in Heuchelheim, das andere im benachbarten Reiskirchen. „Das ist unsere Zukunft“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Für vielversprechend hält er den 3-D-Druck und Bipolarplatten aus Graphit. In diesen Herzstücken von Brennstoffzellen werden Wasserstoff und Sauerstoff zusammengeführt. Benötigt werden sie in Lkws, Bussen, Zügen und Schiffen. Schunk ist es gelungen, das Gewicht der Bipolarplatten um 70 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig die Effizienz zu verdoppeln. Im Maschinenbau profitiert der traditionell konservative Konzern, der eine moderate jährliche Umsatzsteigerung von sieben Prozent anstrebt, vom Megatrend Elektromobilität und dem damit verbundenen starken Wachstum des Batteriemarkts. Das Tochterunternehmen Weiss Technik ist auf Klimatechnik und Umweltsimulationen spezialisiert. Es stellt Trockenräume für die Batterieproduktion sowie Klimakammern und -schränke für Batterietests her. Negativ bemerkbar macht sich in der Schunk-Bilanz, dass die Autoindustrie derzeit stark auf ihre Luxusklassen setzt, für den Zulieferer geht damit Absatzmasse verloren. Der Trend hin zur E-Mobilität dürfte dagegen Wasser auf die Schunk-Mühlen sein, ist Arno Roth überzeugt.